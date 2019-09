Supporters ADO protesteren zondag tijdens ADO-Ajax: 'Uitsupporters horen erbij'

Door de actie zal Vak G van de Aad Mansveld-tribune de eerste twaalf minuten leeg blijven, als signaal van de twaalfde man. 'Dit uit protest tegen het bestuur en de gemeente Den Haag. Gezien de politiemacht die vorig jaar op de been werd gebracht, tijdens de demonstraties op het Malieveld, is het ons een raadsel dat het onmogelijk is om 500 uitsupporters te begeleiden. We hebben toch een van de best beveiligde stadions van Nederland?', zo staat in de uitleg van Fansupport en FCDH te lezen.

De groepering verwijst naar de demonstratie van Ajax-supporters vorig jaar na het vorige verbod van de gemeente voor deze groep supporters om de wedstrijd te bezoeken. Jacco van Leeuwen van de supportersvereniging van ADO is verrast door de actie van Fansupport en FCDH. 'Een groot deel van de supporters wil graag dat uitsupporters toegestaan zijn, en een groot deel heeft dat liever niet. Wij vertegenwoordigen alle supporters van ADO en nemen geen standpunt in deze kwestie, maar ik vind het goed dat supporters van hun recht gebruik maken om op te komen voor hun mening.'

Geen ADO-supporters

Ook Ajax strijdt voor het bezoek van uitsupporters bij de onderlinge wedstrijd. Bij de wedstrijd in Amsterdam zullen er geen supporters van ADO aanwezig zijn, maar dit komt omdat de club zelf besloten heeft geen kaarten af te nemen. De gemeente Amsterdam en Ajax staan positief tegenover een bezoek van de supporters uit Den Haag.

De Amsterdamse club heeft nu de KNVB gevraagd een standpunt in te nemen, aangezien de regels van de bond voorschrijven dat uitsupporters welkom moeten zijn. 'Ajax heeft de afgelopen jaren meermaals het initiatief genomen om in gesprek te gaan over de organisatie van de wedstrijd en het beheersen van de eventuele veiligheidsrisico's. Keer op keer wordt een nieuw argument bedacht om dit af te houden. Wanneer zich een acute dreiging voor de openbare orde voordoet, kan Ajax er begrip voor opbrengen dat een burgemeester, als noodmaatregel, een supportersgroep uitsluit. Hier is echter sprake van een proces dat ver van tevoren gepland kan worden en waar risico’s geminimaliseerd kunnen worden', stelt Ajax.

Plan van aanpak

ADO Den Haag wil niet reageren op het protest, en verwijst naar de verklaring die de club gegeven heeft na het besluit van de burgemeester. 'Vorig jaar bleek voor een ander besluit al geen of onvoldoende draagvlak. Dat, en de gebeurtenissen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, zorgen ervoor dat zowel de burgemeester als de club achter dit besluit staat. Een veilig en ordentelijk verloop van de wedstrijd moet gegarandeerd kunnen worden voor de bezoekers van het stadion,' aldus de nieuwe directeur Mohammed Hamdi.

Burgemeester Krikke stelt in het verbod dat de Ajax-supporters niet welkom zijn omdat er meer politie nodig is om de wedstrijd in goede banen te leiden en dat er geen draagvlak voor is bij ADO en de supporters. Dit laatste lijkt, gezien de actie van de supporters zondag niet het geval te zijn. Van Leeuwen geeft aan dat hij namens de supportersvereniging in ieder geval niet om zijn mening is gevraagd door de gemeente. 'Er zijn in het verleden vier of vijf gesprekken geweest over hoe we uitsupporters weer mogelijk kunnen maken. En dat heeft vorig jaar juli tot een plan van aanpak geleid, waarbij de uitsupporters weer welkom zouden zijn bij beide clubs. Sindsdien hebben wij niets meer van de gemeente Den Haag gehoord.'

