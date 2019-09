Hackers laten gemeente Den Haag zweten

De vingers van de 29-jarige hacker Bryan Soman uit Zoetermeer flitsen over het toetsenbord, een energiedrankje staat binnen handbereik. Bryan Soman heeft ervoor gekozen om ethisch te hacken, als computerspecialist spoort hij lekken in digitale systemen op, hij is zeg maar de good guy van het internet. Illegaal hacken is niets voor Bryan, hij vindt het te risicovol. ' Het is crimineel gedrag, dus dat zou je niet moeten doen. Ik doe gewoon het werk wat ik leuk vind en dat is heel tof.'

Volgens eigen zeggen is Bryan gekomen om lekker te hacken. 'De gemiddelde hacker zit veel thuis achter zijn beeldscherm. Ik vind het leuk om een kijkje te nemen in de digitale keuken van de gemeente Den Haag. Ik heb me goed voorbereid, volg het nieuws op de voet en meedoen aan hackers bijeenkomsten houdt je scherp. ' O, ja,' gaat hij verder, ' wanneer we in staat zijn om zo'n digitaal lek op te sporen is er ook nog prijzengeld, tussen de 500 en 2000 euro. '

Digitale fouten

De 100 hackers proberen in te breken op de gemeentelijke digitale systemen en op de systemen van een aantal geselecteerde leveranciers. Er zijn wel al spelregels waar alle partijen zich aan moeten houden. Zo gaan de hackers vooraf akkoord met de voorwaarde dat ze gevonden fouten met bewijs melden. Vorig jaar testten 45 professionele hackers de digitale systemen van gemeente Den Haag. Dit resulteerde in 64 gevonden fouten waarvan één zo ernstig dat dit systeem per direct werd uitgezet. De gemeente Den Haag is daarna direct aan de slag gegaan met oplossen van die digitale kwetsbaarheden.

Bryan moet hard lachen om het beeld van de hacker: weinig slaap, veel pizza's, geen sociaal leven en vastgekleefd aan de computer. 'Dat is wel heel stereotype,' lacht hij. 'Dat beeld komt vooral door films, het is een romantisch beeld. Het nerd gehalte is hoog, dat klopt wel. Misschien ben ik wel een uitzonderlijke hacker, want ik hou van uitgaan en feesten en reizen. Ik zit echt niet de hele tijd alleen op mijn zolderkamertje.'

Proberen steentje bij te dragen

Om een goede hacker te worden moet je technisch begaafd zijn, niet gaan egotrippen. 'Niet alleen digitale fouten blootleggen, maar ook proberen echt helpen en zodoende je steentje bij te dragen aan een betere maatschappij, besluit Bryan Soman.

