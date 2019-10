Drukste ochtendspits ooit vanwege boerenprotest en regen, ook druk in centrum Den Haag

Vanwege het massale boerenprotest dat dinsdag plaatsvindt in Den Haag is een verkeerschaos ontstaan op de wegen naar Den Haag. Volgens de ANWB is het zelfs de drukste ochtendspits ooit met meer dan 1000 kilometer file. Vooral op de A12 is het erg druk.

De enorme drukte kwam al vroeg op gang. Een grote groep boeren vertrok al in het holst van de nacht van maandag op dinsdag per tractor naar Den Haag om daar te demonstreren. Op onder meer de A12 en de A28 rijden de trekkers in lange rijen over de weg. Dit gebeurt onder politiebegeleiding. Automobilisten moeten achter in de rij aansluiten.

Rond 4.45 uur ontstonden de eerste files al. Verkeer vanuit Utrecht kon toen niet harder dan met een snelheid van 40 kilometer per uur richting Den Haag rijden. De eerste tractoren kwamen rond 6.00 uur Den Haag binnen. Een boer werd aangehouden nadat hij tegen de richting over de middenberm reed en aanwijzingen van de politie negeerde.

Vertraging neemt toe

De vertraging nam daarna snel toe. Rond 7.45 uur werd het verkeer op de A12 van Nieuwegein naar Nieuwerbrug gewaarschuwd voor een uur en drie kwartier vertraging. Tussen knooppunt Prins Clausplein en Den Haag Malieveld moet je rekening houden met meer dan een half uur vertraging en op de N11 - voor de aansluiting met de A12 - ook een half uur.

Op de A12 richting Utrecht is ook een groot probleem ontstaan, na een ongeluk dat rond 7.15 uur gebeurde. Bij Zoetermeer zijn twee rijstroken afgesloten. Hier moet je rekening houden met een uur vertraging. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om de A12 richting Den Haag te mijden vanwege de grote drukte door het protest van de boeren. 'Als het niet hoeft, adviseren wij automobilisten om niet via de A12 te rijden.'

'Door het hele land groepjes'

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat hij 'door heel het land groepjes ziet opduiken'. Soms gaat het om dertig tot veertig tractoren, maar op sommige plekken rijden ze in colonnes van meer dan honderd tractoren. Die komen uiteindelijk allemaal samen, waarschuwt de zegsman.

Hij adviseert mensen die 's ochtends de weg op moeten de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Op Twitter worden massaal filmpjes geplaatst van de boeren die toeterend en soms met vuurwerk richting het Malieveld trekken.

Groot materieel

De gemeente Den Haag liet maandag weten maximaal 75 tractoren tot het Malieveld toe te laten. Andere boeren worden met hun voertuigen naar plekken elders in de stad gedirigeerd. Op de website van het boerenprotest stond dat zeker 2200 boeren met een landbouwvoertuig zouden komen.

De politie in Den Haag heeft vanwege het boerenprotest groot materieel ingezet als afzetting in de binnenstad in Den Haag. Er worden onder meer ME-voertuigen en vrachtwagens gebruikt om de toegangswegen naar het Malieveld en Binnenhof af te sluiten. 'Dit is flexibel zodat het reguliere verkeer waar mogelijk door kan rijden', laat de politie via Twitter weten.

Statement

De boeren willen in Den Haag aandacht vragen voor het negatieve imago van hun beroep en ze protesteren tegen de plannen om de veestapel te halveren. Boerin Danielle Hekman is mede-organisator van deze actie.

'We komen van heinde en verre', vertelt ze. 'Maandagavond waren de eerste diepladers met tractoren al aangekomen.' Maar lang niet alle tractoren die onderweg zijn naar Den Haag mogen dus plaatsnemen op het Malieveld, maar Hekman vindt dat onzin. 'Daar kunnen prima heel veel tractoren staan', benadrukt ze. 'Wij willen niet afgescheept worden. We willen een statement maken, we willen ons laten zien. Het is een lastig parket waar wij in zitten. Dit moet veranderen, het is niet werkbaar meer voor ons. Er moet gepraat worden mét in plaats van óver boeren.'

Openbaar vervoer

Het boerenprotest veroorzaakt ook problemen voor het openbaar vervoer in Den Haag. Zo stopte tram 1 rond 8.15 uur bij de halte Javastraat omdat die door de drukte in het centrum niet verder kon. Rond 8.30 uur rijdt die tram weer. 'Maar we verwachten dat we er af en toe niet doorheen kunnen komen', vertelt HTM-woordvoerster Marijke Poppelier. Ze vraagt reizigers om de reisinformatie goed in de gaten te houden.

Avondspits

Ook de avondspits kan dinsdag drukker verlopen, omdat de buienkans in de tweede helft van de middag vooral in het zuiden van het land fors toeneemt. Die buien gaan mogelijk vergezeld van onweer en hagel. Rijkswaterstaat wijst erop dat ook de naar huis terugkerende boeren tijdens de avondspits extra drukte kunnen veroorzaken.

