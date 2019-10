Waarom de zee hier veel grauwer en donkerder is dan de Middellandse Zee

Met hulp van vriend Mark komt Kim op haar torenhoge stiletto's op het strand naar ons toegelopen. 'Ik draag altijd en overal hakken. Ik ben er zo aan gewend dat ik denk ik niet eens meer normale schoenen aan kan doen', lacht ze.

Ondanks dat de temperatuur van het zeewater langs de Cote d’Azur iets aantrekkelijker is, houdt het Kim niet tegen om ook hier even met haar blote voeten door het water heen te lopen. En dan pas worden de verschillen echt duidelijk; 'Ik kan hier met moeite een schelpje op de bodem zien liggen', zegt de blonde pornodiva terwijl ze het ding probeert los te trekken. 'Op de bodem van de Middellandse Zee zie je zoveel meer, het is veel blauwer, veel minder troebel'. Los van het feit dat Kim zich verbaast over het kleurverschil, wil ze ook nog graag wat anders weten.

Noordzee versus Middellandse Zee

Voor het antwoord gaat Kim naar Naturalis in Leiden. Daar hebben ze niet alleen opgezette dieren, maar weten ze ook alles over zeewater. Terwijl Kim en haar Mark de grote vernieuwde hal binnenlopen, is Kim door de meeste mannen in de ruimte al opgemerkt. 'Ik ben het gewend', lacht ze, terwijl ze met een aantal fans op de foto gaat. Daarna lopen ze door naar het laboratorium van marien bioloog Willem Renema, hij is de man die alles weet over zeewater.

Lichtelijk gespannen komt hij zijn laboratorium binnen, als wetenschapper heb je natuurlijk niet iedere dag een pornoster over de vloer. Inmiddels heeft de nieuwsgierigheid van Kim een hoogtepunt bereikt: 'Ik ben zo benieuwd naar het antwoord', zegt ze.

Met twee erlenmeyers in zijn hand, geeft Willem antwoord op Kims vraag. Eerst houdt hij degene met het zandkleurige water omhoog. 'Vanwege grote hoeveelheid zand heeft de Noordzee een wat bruinige kleur. Dit zand stroomt vanuit de rivieren de zee in', vertelt hij.

Ondertussen bekijkt Kim gefascineerd het glas. 'En nog een leuk weetje', zegt Willem, 'als je verder uit de kust zou gaan, dan is de Noordzee een stuk blauwer en helderder, omdat daar minder zand ligt'.

Dan is de erlenmeyer met het heldere water aan de beurt. ‘Hier zit dus geen zand in’, vertelt Willem, terwijl hij het glas aan Kim laat zien. 'Het water neemt, doordat het helder is, makkelijker de kleur van de lucht aan. Vandaar dat de Middellandse Zee blauw is.'

Schoner

‘Maar betekent het dan ook dat die schoner is?’, vraagt Kim terwijl ze het glas met het heldere water wijst. ‘In eerste instantie zou je dat misschien gezien de kleur wel denken, maar dat kan je niet zo zeggen’, vertelt Willem. ‘Het zand bepaalt alleen de kleur, niet hoe schoon het water is. In het heldere water kan meer vervuiling, bijvoorbeeld fosfaat of nitraat, zitten dan in het donkere water. Om dit echt zeker te weten, moet het water geanalyseerd worden’, legt Willem uit.

Dus of Kim nu voortaan haar mooie voetjes beter in de Middellandse Zee of Noordzee kan onderdompelen, is nog maar de vraag. Gezien de watertemperatuur lijkt de Middellandse Zee een meer aantrekkelijkere optie, maar Kim heeft voorlopig geen vakantiedagen meer, dus zal het komende maanden pootje baden worden op Scheveningen.

Stel jouw Rake Vraag

Deze vraag is gesteld in onze rubriek Rake Vragen. Heb jij ook een Rake Vraag? Stuur hem in, wie weet gaan we samen op zoek naar het antwoord!