'Het is mensenwerk', reageert ambulancedienst na lange wachttijd gewonde voetballer

MMO speelde zaterdag uit tegen SV Bernardus in Hazerswoude-Rijndijk. De 22-jarige voetballer van MMO brak na één minuut spelen zijn sleutelbeen. De ambulance werd gebeld, maar het duurde lang voordat die er was. De ziekenwagen was naar de verkeerde club, zijn thuisclub MMO in Hoogmade, gereden.

'Het is simpel: dat hoort niet zo', reageert Van Rhijn. De ambulancedienst heeft een onderzoek ingesteld om erachter te komen wat er is gebeurd. 'Het is in de meldkamer verkeerd gegaan. In principe is het systeem zo ingericht dat dit niet gebeurt. Als er een melding binnenkomt, vragen we twee keer waar we naartoe moeten. Maar het is mensenwerk en mensen maken fouten. Dit is een aanleiding om goed te kijken: kloppen onze procedures?'

'Geen sprake van levensbedreigende situatie'

Toen de ambulance na drie kwartier arriveerde om Jelle op te halen, mocht hij niet mee met de ambulance, maar werd hij op het parkeerterrein afgezet. Hoe dat precies zit? 'We hebben de patiënt in de ambulance zorgvuldig beoordeeld. Hier was geen sprake van een levensbedreigende situatie', legt Van Rhijn uit. 'Dan kijken we of iemand met eigen vervoer kan, zodat de ambulance vrij is. We moeten verstandig omgaan met de ambulances die we hebben.'

Hij snapt dat het gek kan overkomen. ‘We komen met spoed ergens naartoe, maar ter plaatse kun je pas echt beoordelen of er ook daadwerkelijk spoed is of niet. Je zit er soms toch naast.’ Jelle heeft overigens best begrip voor de situatie. 'Het is begrijpelijk. Als iemand een hartaanval krijgt, ben ik minder belangrijk, dan moeten ze daar naartoe.'

