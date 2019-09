Verdachte steekpartij Weimarstraat blijft in cel

De verdachte, die afgelopen januari in de Weimarstraat is aangehouden voor een dodelijk steekincident, moet blijven vastzitten. Dit heeft de rechtbank maandag besloten. 'Naarmate het onderzoek vordert wordt het bewijs tegen mijn cliënt steeds zwakker' , aldus de advocaat van Richenol de W.. Desalniettemin zagen de rechters het anders.

Op 17 januari 2019 liepen Richenol de W. en zijn moeder in de Haagse Weimarstraat. De 27-jarige man werd daar gevolgd door een drietal, waarna een ruzie ontstond die escaleerde en fataal werd voor een van de drie achtervolgers. Het is ook volgens de advocaat van de W. ‘een heftige zaak’, wat er op 17 januari gebeurde in de Weimarstraat. Maar de rechtbank oordeelde dat de verdenking nog steeds serieus genoeg is om de verdachte vast te houden. Richenol moet in de cel blijven tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat is op 17 december.

Op beelden die Omroep West eerder heeft gezien, was te zien dat een groep een persoon achtervolgt. Die persoon stopt op een gegeven moment en maakt een stekende beweging. Volgens zijn advocaat had De W. geen mes op zak en probeerde hij af te weren. Zij impliceerde dat de verdachte pas een mes in handen kreeg nadat hij het van straat raapte. Datzelfde mes is onderzocht naar sporen van DNA, maar leverde niets op.

Verklaringen afstemmen

Richenol zit al negen maanden vast. 'Dat voorarrest is te lang', stelde de advocaat van de W. 'De verdachte heeft vanaf het begin aangegeven dat de verkeerde opgepakt is.' Ook zou er een 'voorgeschiedenis' zijn en is Richenol 'met de dood bedreigd'. De leden van de groep die hij op straat tegenkwam zouden ‘leugenachtig’ zijn in hun verklaringen, volgens de advocaat. Zo zouden er onderlinge telefonische afspraken zijn gemaakt om hun verhaal af te stemmen. Dit moest blijken uit telefoontaps. De advocaat concludeerde dat 'de bewijzen tegen Richenol zwakker worden'.

Het onderzoek naar dit incident is niet afgerond, want er worden nog getuigen gehoord.