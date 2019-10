Vuurwerkgooiers die honden bekogelden en eigenaar mishandelden nog niet gevonden

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De 41-jarige man is op donderdag 4 april om 19.30 uur thuis aan de Folke Bernadottestraat in Den Haag. Hij is in de keuken met het eten bezig. Zijn vriendin zit in de woonkamer en ziet plotseling twee jongens bij het tuinhek staan. 'Eén had een brede grijns op zijn gezicht. Hij stond te genieten en te lachen. Mijn hondjes liepen buiten. Je moet je voorstellen: het zijn beestjes van dertig centimeter groot en nog geen 2,5 kilo zwaar. En met die brede grijns staken ze vuurwerk af en gooiden het gericht naar de hondjes. Met het doel om de beestjes pijn te doen, denk ik.’

'Dit speelt al een tijdje. Vanaf oud en nieuw wordt er regelmatig vuurwerk in onze tuin gegooid. Ik was het zat. We kregen ze steeds niet te pakken, dus ik ging snel naar buiten, want ik wilde dat het ophield.' Op de kruising van de Martin Luther Kinglaan en het Munirpad ziet hij de twee jongens lopen en hij spreekt ze aan.

Schoppen en slaan

'Ik zeg: 'Wat is dat nou? Waarom gooien jullie vuurwerk naar mijn hondjes?' Eén van de jongens werd meteen agressief. Hij riep 'Wat moet je dan?' Ik dacht: 'Okee, gaan we het zo doen?' Zijn maatje zei niks. Doordat die ene zo agressief was, had ik mijn focus op hem. Zijn maatje liep stil achter me langs en die viel me ineens van achteren aan.'

'Ik kreeg een stomp op mijn hoofd. Hij trok mijn vestje naar beneden, zodat mijn armen klem kwamen te zitten. Ik kon geen kant op. Ze zijn met z'n tweeën aan het duwen en trekken geweest. Op een gegeven moment struikelde ik over de stoeprand en kwam met mijn rug op een laag hekje terecht. Toen zijn ze op mijn hoofd in gaan schoppen. Ik lag met mijn hoofd vlakbij een klein ijzeren paaltje. Ze probeerden echt om mijn hoofd tegen dat paaltje aan te trappen. Ik heb ervoor gezorgd dat dat niet gebeurde en kreeg ondertussen trappen tegen mijn hoofd, tot ik sterretjes zag.'

Letsel in gezicht en gebroken neus

'Het is heel akelig. Ik ben veteraan en worstel al tien jaar met PTSS. Ik heb therapieën gehad om mezelf te leren beheersen. Ik wilde er heel beheerst heen. Maar het ging van 0 naar 100 in 0,1 seconde, bam! Dat komt heel bedreigend over. Ik schrok ervan, was niet voorbereid. Voor ik goed en wel in de gaten had wat er aan de hand was, werd ik al aangevallen.'

Een vrouw die ziet wat er gebeurt, roept dat de jongens op moeten houden. Ze gaan er dan vandoor richting de Dag Hammerskjoldstraat. Het slachtoffer wordt geholpen door omstanders en is naar het ziekenhuis gebracht. 'Ik was helemaal verdwaasd, zat onder het bloed, had zwellingen in mijn gezicht en mijn neus stond helemaal scheef. Er was ook een stuk van een tand afgebroken. Het is behoorlijk in de papieren gelopen.'

Nieuwe psychische klap

'Lichamelijk gaat het nu wel, alleen mijn neus staat nog een beetje scheef. Maar ik heb weer een psychische klap gehad. Ik ben terug bij af en opnieuw begonnen met therapie, omdat ik mezelf weer in de hand moet krijgen. Ik had agressieve buien en werd om niks boos. Ik kon mensen niet meer uitstaan en kreeg snel ruzie in mijn relatie. Ik wilde net mijn eigen zaak beginnen en dat laat nu ook allemaal op zich wachten. Ik moet er eerst weer bovenop zien te komen. Dat gaat stukje bij beetje.'

'Ik denk niet dat die gasten zich realiseren wat dit met ons doet. Het zijn twee straatschoffies die nergens over nadenken. Want als je nadenkt over je acties, haal je het niet in je hoofd om door vier meter brandnetels te kruipen om bij mijn tuin te komen om vuurwerk naar hondjes te gooien. Het zijn dierenbeulen. Iedereen die honden heeft, kan zich voorstellen hoe het voelt als je dieren worden aangevallen.'

Camerabeelden

De twee verdachten zijn gefilmd door een camera in de buurt. Door de grote afstand tot de camera zijn hun gezichten niet goed te zien. Mogelijk herkent u ze aan hun kleding, hun manier van lopen of in combinatie met elkaar. Ze zijn in het donker gekleed. Eén van hen draagt zwarte schoenen met een wit logo van het merk Nike.

De verdachten | Beeld: Politie

De politie hoort het graag als u de twee herkent. Ook meer informatie over het motief voor het afsteken van het vuurwerk is welkom. Ook voor het incident op 4 april was er al meerdere keren vuurwerk in de tuin van het slachtoffer gegooid.

Heeft u informatie?