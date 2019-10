Overvallers jagen personeel Domino’s Pizza de stuipen op het lijf

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 1 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het filiaal van Domino’s ligt aan de Westerschelde in de wijk Oosterheem. Op donderdag 5 september even voor 23.00 uur is het personeel bezig met de laatste werkzaamheden, voordat de zaak sluit. De deur is nog open, omdat de laatste bezorger nog niet binnen is. Op dat moment komen er drie mannen het restaurant in rennen.

Het personeel wordt bedreigd met een mes en een stroomstootwapen. Eén van de medewerksters schrikt zo, dat ze zich probeert te beschermen achter een stapel kratten. Een collega is op dat moment in een andere ruimte om het geld uit de kassa te tellen. Zij wordt verrast door de overvallers die ineens bij haar staan. Eén van hen stopt het geld uit de kassalade in een plastic tas van Albert Heijn.

Ook bezorger bedreigd

Vlak voor de daders vertrekken, gebeurt er iets opvallends. Eén van de medewerksters heeft in de paniek haar telefoon laten vallen. Een overvaller pakt die op, geeft hem terug en geeft het meisje nog een schouderklopje. Daarna rennen de drie het restaurant uit.

Buiten komt net de laatste bezorger aan met zijn bezorgscooter. Als de overvallers hem zien, wordt ook hij bedreigd. Ze eisen de sleutel van zijn scooter, maar die geeft hij niet af en hij loopt naar binnen. De drie rennen vervolgens weg in de richting van het Zanzibarplein.

Signalementen overvallers

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Verdachte 1 | Beeld: Politie

De man die het geld in de tas schuift is een donker getinte man met een groot en breed postuur. Hij heeft kort kroeshaar en een klein baardje. Behalve zijn zwarte petje is de rest van zijn kleding ook zwart. Hij draagt handschoenen van het merk Nike.

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Verdachte 2 | Beeld: Politie

De man met vermoedelijk een taser in zijn handen is ook donker getint. Hij is wat kleiner dan de eerste man, slank en in het zwart en grijs gekleed. Hij draagt witte schoenen.

Verdachte 3 | Beeld: Politie

Verdachte 3 | Beeld: Politie

De derde man is licht getint. Hij is ook kleiner dan de eerste man met het mes. Hij heeft een tenger postuur en ook is ook in het zwart gekleed. Op zijn trui zit een wit vlak met zwarte letters. Hij heeft een spijkerbroek aan met gaten in de knieën.

Herkent u de verdachten?