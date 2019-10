Beroep Haagse obermishandelaars weer uitgesteld

Het hoger beroep van de twee Haagse broers die vorig jaar een ober in de Tsjechische hoofdstad Praag mishandelden, is opnieuw uitgesteld. De rechter wil de deskundigen die over de verwondingen van de ober oordelen, in de zittingszaal horen. Omdat een van hen dinsdag niet is verschenen, wordt de behandeling van het hoger beroep met waarschijnlijk twee weken uitgesteld.

In augustus waren twee andere deskundigen het zo hartgrondig met elkaar oneens, dat er een derde medisch specialist moest worden benoemd. Zijn oordeel sluit aan bij het oordeel van de deskundige die door de broers is ingebracht, namelijk dat de verwondingen goeddeels al waren veroorzaakt door een val voorafgaand aan het gevecht, vertelde de rechter. Nu moeten beide mannen opnieuw reageren op het oordeel van de nieuwe deskundige en dat moet in de zittingszaal gebeuren, aldus de rechter.

Eerder dit jaar werden de broers Armin N. en Arash N. door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij de ober en voor ordeverstoring. De rechter besliste ook dat ze de komende tien jaar het land niet meer in mogen.

Vrijgezellenfeest

Tegen de twee Haagse broers was tien tot achttien jaar cel geëist vanwege poging tot moord, maar de rechter vond dat daar geen sprake van is. De rechter houdt het op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het Tsjechische Openbaar Ministerie (OM) kan niet leven met de opgelegde straf en kondigde meteen aan in beroep te gaan. Ook Armin N. en Arash N. gingen in beroep.

De broers waren vorig jaar april met een groep van in totaal zeven vrienden in de Tsjechische hoofdstad om het vrijgezellenfeest van een van de mannen te vieren. Twee vrienden kregen ruzie omdat ze op het terras bier dronken dat ze zelf hadden meegenomen. Die ruzie liep uit de hand. De toegesnelde ober Miroslav Vitek werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep. Het gaat nog altijd niet goed met hem. Sinds het incident kan hij niet meer werken.

'Het gaat naar omstandigheden goed'

Arash en Armin zitten nu al bijna anderhalf jaar in een Tsjechische cel. De rechter oordeelde dinsdag dat ze daar voorlopig vast moeten blijven zitten. Als ze veroordeeld worden en de straf definitief is, kunnen ze die in Nederland uitzitten. Volgens hun advocaat gaat het 'naar omstandigheden goed' met de broers. 'Hun vader komt regelmatig langs, ze houden zich goed.'

LEES OOK: Vechtersbazen of aardige jongens? Wie zijn de Haagse broers die vastzitten in Praag?