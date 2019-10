Waarom de boeren naar Den Haag komen

Zo willen ze de kloof verkleinen tussen boer en burger en 'meer balans brengen' in het maatschappelijke debat. Ook vinden ze het verstandig om vanuit de agrarische sector met één stem te spreken. Een ander doel van de actie is de politiek positief te beïnvloeden. De boeren kondigen een 'langdurige, grootschalige en landelijke promotiecampagne' aan. 'Nederlandse boeren weer trots maken', is verder een belangrijke doelstelling van de protesterende agrariërs.

'Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis', luidt de verklaring op de website.

Veel bijval

In de Tweede Kamer kunnen de boeren die in Den Haag protesteren hoofdzakelijk op bijval rekenen. Veel Kamerleden hebben begrip voor de zorgen over de toekomst die bij de beroepsgroep leven. 'Zo begrijpelijk', twittert fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. 'Onze boeren zorgen iedere dag voor ons voedsel en verdienen niet onze stank maar onze dank.'

'Er is heel wat nodig om boeren van hun erf te krijgen', merkt CDA-Kamerlid Jaco Geurts op. 'Maar er is alle aanleiding toe.' Hij vindt dat de landbouw voortdurend in een kwaad daglicht wordt gesteld. 'Boeren zijn het zat en dat begrijp ik volledig.' VVD'er Helma Lodders zegt eveneens de boeren een warm hart toe te dragen. 'Deze mensen staan dagelijks voor dag en dauw op om ons voedsel te produceren. En dat op duurzame en innovatieve wijze. Deze mensen moeten we niet wegjagen of betuttelen, maar juist koesteren.'

Armada aan tractoren

SGP-voorman Kees van de Staaij heet de protesterende boeren welkom in Den Haag. 'Zij zorgen voor ons voedsel, werken hard voor hun boterham, dragen veel bij aan het mooie Nederlandse landschap. Kortom: zij verdienen onze steun.' Ook PvdA'er William Moorlag heeft begrip voor de 'armada aan tractoren' die Den Haag binnentrekt. 'Stikstof dwingt tot aanpak en verandering, maar wel zo dat boeren zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk bestaan en eerlijk inkomen.'

'Ik snap de boosheid van boeren', zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. 'Maar het systeem van de bio-industrie is failliet. We moeten toe naar minder dieren in Nederland. Dat is geen leuke boodschap, maar wel de waarheid.' D66'er Tjeerd de Groot wekte onlangs de woede van veel boeren door te pleiten voor een halvering van de veestapel. Hij erkent dat dit voorstel veel boerenbedrijven en gezinnen raakt. 'Daarom ga ik het gesprek aan met boeren die demonstreren.'

Volg al het nieuws rondom de protesterende boeren in ons liveblog.