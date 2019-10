Haagse wethouders De Mos en Guernaoui verdacht van corruptie

Het onderzoek van de rijksrecherche richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Ook de woningen van de wethouders en de woonadressen van drie Haagse ondernemers die worden verdacht van omkoping worden doorzocht.

Een van de verdachte ondernemers stond ook op de kandidatenlijst van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het zou gaan om Atilla Akyol. Hij stond op plek 35 op de lijst van Hart voor Den Haag/Groep de Mos bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Akyol is tevens eigenaar van Zalencentrum Opera aan de Fruitweg. Hij zou deze partij financieel hebben gesteund in ruil voor gunsten, waaronder vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur.

Raadslid Hart voor Den Haag/Groep de Mos ook verdacht

Ook een raadslid van Hart voor Den Haag/Groep De Mos wordt verdacht van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie. Bronnen op het stadhuis melden aan Omroep West dat het gaat om gemeenteraadslid Nino Davituliani, die de partner is van Akyol.

Omroep West bereikte dinsdagochtend berichten dat de situatie rondom de kamers op het stadhuis van de Haagse politieke fracties 'bevroren' was. Gemeenteraadsleden en fractiemedewerkers van andere partijen mochten niet over de gang langs de fractiekamer van Hart voor Den Haag/Groep de Mos komen op en ook niet hun post uit hun postbussen halen.

Onderzoek in 2018 gestart

Volgens Jirko Patist van het Landelijk Parket is het onderzoek gestart 'op basis van aanwijzingen'. Wat voor aanwijzingen, wil hij op dit moment niet zeggen. 'Maar de verdenkingen zijn dusdanig dat we dit onderzoek in 2018 zijn gestart. En dat we besloten hebben woningen en de werkvloer daadwerkelijk te doorzoeken.'

De wethouders zijn niet aangehouden. ‘Dat is niet noodzakelijk ten behoeve van het onderzoek op dit moment', legt Patist uit. Of er later wel aanhoudingen volgen, hangt af van wat er wordt aangetroffen tijdens het onderzoek. Ook bij de drie ondernemers die worden verdacht van omkoping wordt onderzoek gedaan. Patist spreekt van een 'heel ernstige zaak'. 'Vandaar dat dit zeer zorgvuldig onderzocht wordt.’ Hij kan nog niet zeggen hoe lang dit onderzoek in beslag zal nemen.

WOB-verzoek door Partij van de Eenheid mogelijk aanleiding onderzoek

De Partij van de Eenheid diende op 5 september een WOB-verzoek in bij het Haagse stadsbestuur voor het verkrijgen van alle correspondentie binnen de gemeente Den Haag (intern) en tussen Zalencentrum Opera en de gemeente. Mogelijk is het WOB-verzoek de aanleiding voor het onderzoek door de rijksrecherche.

