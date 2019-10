'Napels aan de Noordzee', Haagse politiek reageert op onderzoek corruptie De Mos en Guernaoui

De twee wethouders van de gemeente Den Haag worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Daarom doorzoekt de rijksrecherche dinsdag hun werkkamers in het stadhuis van Den Haag.

Dinsdagmiddag om 14.00 uur komen de fractievoorzitters van alle Haagse politieke partijen in een spoedoverleg bijeen om de situatie te bespreken.

'Tot de bodem uitgezocht'

PvdA-raadslid Balster stelt dat de zaak tot op de bodem moet worden uitgezocht. Verder hoopt hij dat het stadsbestuur van Den Haag snel met een reactie komt.

Ook fractievoorzitter Sebastian Kruis van de PVV is geschokt. 'Ik ben geschrokken van de sfeer van corruptie en louche zaken die opeens rond het stadhuis hangt, ik mag alleen maar hopen dat dit niet klopt.' Volgens hem is het het best als de wethouders tijdelijk op non-actief worden gezet. 'Het is het best om in alle rust het onderzoek af te wachten. Ik ben natuurlijk zelf beschikbaar als tijdelijk wethouder', zegt Kruis. 'Er hing altijd al een sfeer omheen van vriendjespolitiek en schimmige deals. Ik hoop dat het niet klopt, maar dit bevestigt wel het vermoeden van veel collega-raadsleden van mij.'

'Napels aan de Noordzee'

Dat beaamt raadslid Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP: 'Deze dag begon zo mooi met al die boeren die langs onze huizen reden Den Haag in. En dan dit: als donderslag bij heldere hemel. Alhoewel: het verrast ook weer niet helemaal. Want we hebben hier De Mos zo vaak op aangesproken: jongen is dit wel koosjer, klopt dit wel?'

Volgens hem moet eerst onderzocht worden wat er precies aan de hand is. 'Ik ben enorm geschrokken wat dit betekent voor een stad als Den Haag. Den Haag, die mooie stad achter de duinen. Je denkt nu al snel aan Napels aan de Noordzee en dat is een ongelooflijk slecht beeld voor Den Haag.'

'Super heftig'

Ook fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren vindt het nieuws 'super heftig', schrijft hij op Twitter. 'Als een werknemer verdacht wordt van corruptie dan is de consequentie dat ze op non-actief gaan. Ik ga ervan uit dat de wethouders van hier ook voor kiezen', stelt Barker.

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns zegt tegen Omroep West geschokt te zijn. Hij wil niet speculeren over verdere consequenties.

'Wat zijn ze nu stil'

Volgens fractievoorzitter Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid heeft hij de aanzet gegeven voor het onderzoek van de rijksrecherche. 'Onze tips aan het OM en ons WOB-verzoek werpen hun vruchten af. Wat zijn ze nu stil bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos', twittert Van Doorn.

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij plaatst het onderzoek in perspectief. 'De verdenkingen van belangenverstrengeling tussen Groep de Mos en ondernemers spelen al sinds 2017', aldus Bos.

'Zwarte dag voor het stadsbestuur'

Ook zijn partijgenoot en fractievoorzitter Joris Wijsmuller is 'enorm geschrokken'. 'Het is een zwarte dag voor het stadsbestuur van Den Haag', zegt Wijsmuller tegen Omroep West. Volgens hem moet er nu gekeken worden of er nog een basis is om verder te gaan. 'Dit is echt een bestuurlijke crisis, dit raakt het vertrouwen van het volledige college.'

Of de wethouders tijdens het onderzoek geschorst moeten worden? 'Ik weet niet of schorsen een oplossing is zo'n situatie. Dit raakt mensen heel diep. Aan de ene kant moet je het onderzoek afwachten en wil ik graag weten wat de feiten zijn. Maar als het gaat om besturen en het vertrouwen en geloofwaardigheid is hier wel iets heel heftigs gebeurd en dat kan niet zonder consequenties.'