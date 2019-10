Voorzitter van Manchester United-fanclub vreest voor nederlaag tegen AZ

Het verhaal van AZ is bekend. De Alkmaarders kunnen vanwege het ingestorte dak niet in het eigen stadion voetballen. De gemeente Den Haag besloot AZ uit de brand te helpen en heeft de thuishaven van ADO Den Haag tot de winterstop toevertrouwd aan de Kaaskoppen. Leuke bijkomstigheid: AZ speelt ook Europees voetbal, en dus doen - naast de bekende eredivisionisten - ook 'grotere' Europese voetbalclubs de stad Den Haag aan.

Manchester United is de meest succesvolle ploeg uit de geschiedenis van het Engelse voetbal. 'The Red Devils', zoals de spelers van de club ook wel genoemd worden, hebben fans over de hele wereld. Ook in Den Haag. Sterker nog, de Nederlandse fanclub van Manchester United vindt zijn oorsprong in Den Haag. Dutch Mancunians is opgericht door twee ras-Hagenezen: Ron Snellen en Dansco van den Burg.

Zevenhonderd leden tijdens hoogtijdagen

Voor Snellen begint het allemaal eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij raakt dan in de ban van Manchester United en richt in 1995 de fanclub op. 'In de jaren negentig gingen we best wel veel naar wedstrijden toe', blik Snellen terug. 'Er was toen nog geen fanclub in Nederland. Een paar andere jongens waren we net voor. Tijdens de hoogtijdagen hadden we iets van zevenhonderd leden, nu zijn dat er zo'n kleine vierhonderd.'

Waar die liefde bij Snellen vandaan komt? 'Ik zeg altijd: waarom word je verliefd op de ene vrouw en niet op die andere? Daar kan ik niet echt de vinger op leggen.' In zijn huis heeft Snellen een speciale kamer ingericht die vol hangt én ligt met allerlei sjaaltjes en andere hebbedingetjes van Manchester United.

'De liefde zit niet heel erg diep', zegt Van den Burg, ook één van de oprichters. 'Maar het is wel heel erg leuk. Kijk, ADO Den Haag is mijn echte cluppie. Daar kan ik echt chagrijnig van worden als die verloren hebben.'

'Het is apart'

Snellen en Van den Burg zijn dus groot liefhebbers van Manchester United en tegelijkertijd supporter van ADO. Dat moet iets doen als deze twee clubs op deze bijzondere manier in aanraking met elkaar komen. 'Het is wel apart. De kans dat ADO ooit tegen 'United' speelt in Den Haag is natuurlijk nul, denk ik', zegt Van den Burg. 'Als het een beetje meezit, ga ik er ook naartoe.'

Maar of het donderdag ook genieten wordt voor het duo? Snellen: 'Nou, er valt niet zoveel te genieten op dit moment bij Manchester United. Het is meer het aparte gevoel, dan dat ik wakker lig van de uitslag. Ik denk gewoon niet dat United het gaat redden. Er wordt gevoetbald op kunstgras en daar hebben de spelers van Manchester geen ervaring mee. AZ draait goed, United niet. Ik heb er geen goed gevoel over.'

LEES OOK: AZ voelt zich thuis bij ADO: 'Voor altijd een speciaal plekje'