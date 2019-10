Ruim dertig aanhoudingen voor afpersing met naaktfoto's

De politie-eenheid Den Haag heeft maandag en dinsdag in twee verschillende onderzoeken naar sextortion in totaal zeven verdachten aangehouden. Sextortion is een samentrekking van 'sex' en 'extortion', het Engelse woord voor afpersing. Ze worden verdacht van afpersing van tientallen mannen die online naaktfoto's hadden gedeeld.

In een van de onderzoeken hield de politie in de afgelopen maanden al 25 verdachten aan. Zij stelden hun bankrekening ter beschikking aan de nu aangehouden hoofdverdachten. Hoewel beide onderzoeken volledig los van elkaar staan, was de werkwijze van de twee dadergroepen vrijwel hetzelfde: de mannelijke slachtoffers kwamen via een datingsite in contact met, naar zij dachten, een vrouw. Als het contact goed verliep, stuurden de mannen een naaktfoto van zichzelf naar hun toekomstige date. Die afspraak kwam er echter nooit.

Nog voor de eerste date zou plaatsvinden, werden de mannen via WhatsApp benaderd door een persoon die geld van hen eiste. Als zij niet zouden betalen, zouden de naaktfoto's worden gedeeld met vrienden en familie. Veel slachtoffers kozen eieren voor hun geld en maakten bedragen die varieerden van honderden tot tienduizenden euro's over.

Westland-Delft

Een van de onderzoeken werd uitgevoerd door de districtsrecherche Westland-Delft. In dat onderzoek hield de politie dinsdag vijf hoofdverdachten aan. Het gaat vier mannen uit Delft (22, 21, 20 en 19 jaar oud) en een 19-jarige man uit 's Gravenzande. Zij worden ervan verdacht minstens vijftig mannen te hebben afgeperst.

Daarbij gingen de verdachten niet over een nacht ijs. Ze deden via social media onderzoek naar de mannen zodat zij die informatie, bijvoorbeeld over familieleden of werkgevers, konden gebruiken in hun dreigementen. Zo wisten zij bedragen tussen de 1.500 en 30.000 euro van de slachtoffers los te peuteren. In dit onderzoek kwamen de verdachten uit het hele land. Het onderzoek loopt nog en het rechercheteam sluit meer aanhoudingen niet uit.

Zoetermeer

Het andere onderzoek kwam voor rekening van de districtsrecherche Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg en leidde maandag tot de aanhouding van twee hoofdverdachten, een 25-jarige Zoetermeerder en een 19-jarige Delftenaar. Zij worden ervan verdacht minimaal vijftien mannen te hebben afgeperst. Dat deden zij op vrijwel dezelfde manier als de verdachten van het andere onderzoek. De gemiddelde opbrengst van de praktijken van dit duo was 900 euro per slachtoffer.

Ook in dit onderzoek sluit de recherche meerdere aanhoudingen niet uit. Alle zeven verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij uitsluitend contact mogen hebben met hun advocaat.

‘Money mules’ of geldezels

In beide onderzoeken gebruikten de verdachten zogenoemde 'money mules' of geldezels. Dit zijn personen die hun bankrekening ter beschikking stelden aan de verdachten. In het Zoetermeerse onderzoek is een van hen aangehouden. In het Delftse onderzoek zijn dit er 25. Een deel van hen deed dat vrijwillig om wat bij te verdienen. Anderen werden daartoe gedwongen, soms met geweld.

Het onderzoek kwam aan het rollen doordat een aantal slachtoffers aangifte deed bij de politie. Dankzij de rekeningnummers die zij doorgaven, kon de politie nog meer slachtoffers achterhalen. Meer dan vijftig mannen besloten - nadat de politie hen benaderde - ook om aangifte te doen. Een groot deel wilde dat echter niet doen uit angst dat de foto's alsnog naar buiten zouden komen.

