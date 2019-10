Burgemeester Krikke over onderzoek naar corruptie: 'Ontzettend geschrokken, bespreken hoe nu verder'

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is 'ontzettend geschrokken' van het corruptie-onderzoek naar de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Krikke laat in een reactie aan Omroep West weten niet van te voren te zijn geïnformeerd over de inval door de Rijksrecherche.

De twee wethouders van de gemeente Den Haag worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Daarom viel de rijksrecherche dinsdag hun woningen en hun werkkamers in het stadhuis van Den Haag binnen.

'Ik wist er niets van', vertelt Krikke. 'Ik ben tegelijkertijd geïnformeerd met de instap in de woningen van beide wethouders. Dat is gebruikelijk.' Krikke verzocht beide wethouders om zich ten tijde van het onderzoek terug te trekken. Daar gaven beide wethouders gehoor aan. 'Dat is in het belang van de bestuurbaarheid van deze stad', aldus Krikke.

Begin van het einde?

Wat deze situatie betekent voor het college, kan Krikke nog niet zeggen. 'Het is iets waar we naar moeten kijken en wat we moeten bespreken.' Op de vraag of de burgemeester nog wel het vertrouwen heeft om met Hart voor Den Haag/Groep de Mos samen te werken, antwoord ze: 'Ik heb niet voor niets gevraagd aan de wethouders om hangende het onderzoek hun functie ter beschikking te stellen. Dat geeft hen vrije handen, maar het is denk ik ook belangrijk dat het stadsbestuur van Den Haag helder heeft welke wethouders er zitten.'