College vraagt Haagse wethouders De Mos en Guernaoui tijdelijk terug te treden

De twee wethouders worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Daarom heeft de rijksrecherche de werkkamers en woningen van de wethouders onderzocht. Die gebeurtenissen zijn voor het college reden om de wethouders te vragen zich terug te trekken.

'Het is in dit land zo dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is. De verdenkingen van het Openbaar Ministerie zijn echter dermate ernstig dat het college van mening is dat het goed besturen van de stad wordt belemmerd als personen waartegen de verdenkingen zijn gericht taken kunnen uitvoeren namens het stadsbestuur.'

Portefeuilles verdelen

Hangende het onderzoek zal de burgemeester beide wethouders daarom verzoeken zich terug te trekken uit hun werkzaamheden. De portefeuilles worden met onmiddellijke ingang over de andere leden van het college verdeeld.

De overige drie coalitiepartijen, VVD, D66 en GroenLinks, laten in een verklaring weten zich te gaan beraden op de ontstane situatie. 'Integriteit is een belangrijk onderdeel geweest tijdens de coalitiebesprekingen. We vinden het daarom verstandig dat het college heeft besloten om de portefeuilles van de desbetreffende wethouders te herverdelen.'

Raadsvergadering

De Mos en Guernaoui zijn niet bereikbaar voor een reactie. Bronnen melden aan Omroep West dat de rijksrecherche vermoedelijk hun telefoons heeft ingenomen. Dinsdagmiddag kwamen de fractievoorzitters bijeen voor overleg. Dinsdagavond komen ze opnieuw samen om te kijken hoe er nu verder moet worden gegaan. Ook wordt er gekeken of er op korte termijn - bijvoorbeeld donderdagavond - een raadsvergadering moet komen.

