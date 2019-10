Gemengde reacties op mogelijke komst arbeidsmigranten naar Woubrugge

Directeur Nico Geerlings van huisvestingsbedrijf Flexwonen.nu wil tweehonderd appartementen van 32 vierkante meter neerzetten op het terrein waar nu nog een manage staat. Ook komen er parkeerplaatsen, ruimtes voor bijeenkomsten, een fitnesszaal en opslagruimtes.

De gemeente Kaag en Braassem vindt het een prima plan. Om omwonenden en inwoners van Woubrugge te informeren, organiseerde Flexwonen.nu een inloopspreekuur. 'Ik kan me voorstellen dat er veel vragen zijn en dus lijkt het me belangrijk om iedereen op de juiste wijze te informeren over onze plannen', vertelt directeur Geerlings.

Gemengde reacties

De reacties van de inwoners zijn wisselend. 'Ik vind het prima dat er op de plaats van de manage arbeidsmigrantenhuisvesting komt', zegt Ria La-Lau, inwoner van Woubrugge. 'Zij doen het werk dat wij niet willen doen. Zolang ze werk hebben, moeten ze hier kunnen wonen dus wat mij betreft zijn ze welkom.'

Inwoner Roel Ottenbroek heeft een heel andere mening: 'Ik woon op zo'n driehonderd meter van de manage, wij zijn daar dertig jaar geleden komen wonen in een open landschap waar we heel bewust voor gekozen hebben. Daar hebben we best wel wat geld voor moeten neertellen,' zegt Ottenbroek. 'Ik vind het jammer dat dit gaat veranderen. Ik snap de wens voor vooruitgang, maar ik vind niet dat je de bewoners rond de Kruisweg daarmee moet opzadelen. Ik vind dat arbeidsmigranten een goede plek verdienen. Het zijn mensen die hard werken, maar niet alles is mogelijk.'

'Gevaarlijke verkeerssituatie'

Daarnaast is de inwoner bezorgd over de verkeersstroom die de komst van de arbeidsmigranten met zich mee zal brengen. Directeur Geerlings deelt die mening niet: 'Natuurlijk zullen er ook mensen met een auto heen en weer rijden, maar iedereen krijgt van ons een fiets en mijn ervaring is dat ze die ook gebruiken.'

Voor dat er gebouwd kan gaan worden, moet het bestemmingsplan door de gemeente gewijzigd worden en moet de provincie Zuid-Holland instemmen. Daarnaast moet er een oplossing komen voor de huidige huurder van de manege, die heeft namelijk nog een huurcontract tot september 2020.