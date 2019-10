Asbest neergekomen in deel Lisse en Sassenheim na grote brand

Het gaat volgens de gemeente om gebieden met de postcodes: 2171LT, LV, LZ, LX, LR, LN, HC, LP, NM, PZ, PH, LS, GW. En ook: 2161DH, DS, 2215SC, RZ, RV. Bij het kapot trappen of als er overheen gereden wordt, kan asbest verder worden verspreid. Om dit te voorkomen, zijn door de politie in de wijk verkeersmaatregelen genomen. Zo staan er op de plekken waar inwoners het gebied verlaten tankautospuiten van de brandweer om auto’s schoon te spuiten.

Het gebied waar asbest is gevonden. | Kaart: Omroep West

Het asbest wordt zo snel mogelijk door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. 'Allereerst op de openbare wegen', laat een gemeentewoordvoerder weten. 'Daarna worden de overige ruimten schoongemaakt. Dit kan enkele dagen duren. Omdat de werknemers van het gespecialiseerde bedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met het asbest in contact komen, dragen zij beschermende kleding.' Voor inwoners is het risico volgens de gemeente zo klein dat zij geen beschermende kleding nodig hebben. Ze moeten wel contact met asbest vermijden. 'Raap asbest niet op en loop er niet doorheen. Laat schoenen het liefst buiten. Zo hou je asbest buiten de deur. Ga niet zelf schoonmaken. Ligt er asbest bij je voor- of achterdeur? Spoel dit dan eventueel weg met een emmer water. '

'Zeer klein risico'

Asbest is een kankerverwekkende stof. Het inademen van asbestvezels kan op termijn longkanker of longvlieskanker veroorzaken. De totale hoeveelheid vezels die iemand inademt, bepaalt het risico op kanker. Hoe meer vezels zijn ingeademd, hoe groter het risico is.

'De hoeveelheid vezels die mensen kunnen hebben ingeademd bij dit incident is zeer gering', benadrukt een gemeentewoordvoerder. 'Tijdens normale omstandigheden zijn er ook kleine hoeveelheden asbest in de buitenlucht. In de buitenlucht is sprake van verdunning en de concentratie in de lucht wordt nooit heel hoog. Ook was de tijd dat mensen in contact waren met asbest van korte duur. Zeker als ze ramen en deuren gesloten hadden en de ventilatie hadden uitgeschakeld. Daarom is het risico zeer klein.'

Aangrenzende panden

De brand in de loods - met een asbestdak - brak dinsdagavond rond 21.00 uur brand uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. Er trokken dikke rookwolken richting Sassenheim. De brandweer adviseerde ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

De vlammen sloegen lange tijd uit het dak van het pand. De brandweer hield de aangrenzende panden nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. De eigenaar van het naastgelegen huis liet weten 'erg geschrokken' te zijn. Zijn woning heeft een rieten dak en de brandweer deed alle mogelijke moeite om zijn huis te behouden.