'We dachten eerst dat het vuurwerk was', buurtbewoners over verwoestende brand in Lisse

Een buurvrouw hoorde dinsdagavond een harde klap. 'Het leek daarna alsof het begon te hagelen. Ik kon het geluid niet thuisbrengen dus ben ik voor het raam gaan kijken. Toen zag ik dat de hele boel in de hens stond. Gelukkig stond de wind de andere kant op, richting Sassenheim. Om 2.00 uur 's nachts zag ik nog steeds donkere wolken. Toen stond ik hier nog voor het raam te kijken. In die wolken zat allemaal vuur. Dat vond ik wel gevaarlijk, want dat landt toch ergens...'

Naast de brandende loods is een bloembollenkwekerij gevestigd. De eigenaar van dit bedrijf was niet thuis toen de brand uitbrak, maar wel zijn vrouw en kinderen. 'Zij hoorden rond 21.00 uur ineens herrie', vertelt hij. 'Ze dachten eerst dat het vuurwerk was, maar het ging steeds harder tekeer. Toen liep mijn vrouw naar buiten en zag ze de vlammen uit het dak van de loods slaan. Toen heeft ze de brandweer gebeld.'

Grote vuurzee

Zelf was hij op dat moment bij een vergadering in Noordwijkerhout. 'Ik ben, toen ik hiervan hoorde met iets meer dan de gemiddelde snelheid hierheen gereden. Toen ik hier aankwam, zag ik een grote vuurzee. De rook en het vuur gingen over ons bedrijf heen. Dan weet je niet wat je moet of kan doen. Afwachten... Gelukkig regende het, dus alles was nat. Want anders... Daar moet je maar niet over nadenken...'

Hij was juist van plan deze woensdag bloembollen te planten in het veld naast de loods. 'Nu heb ik het personeel maar haar huis gestuurd. Woensdag gaan we kijken of we er weer op kunnen. Of een ander perceel zoeken. Gelukkig hebben we meerdere percelen. Dan gaan we schuiven.' Hij weet niet of er asbest op zijn velden is terechtgekomen. 'We zien wel iets liggen, zeker. De experts moeten daarnaar kijken en beoordelen of het wel of niet schadelijk is.' Hij baalt behoorlijk van de situatie. 'Ik loop al sinds 6.00 uur rond met mijn handen in mijn zakken, terwijl er werk zat is. Maar onze ellende is beperkt in vergelijking met de ellende aan de overkant... die mensen hebben een groter probleem.'

'Er stond van alles in de afgebrande loods'

Volgens woordvoerster Ingrid Gort van de brandweer Hollands Midden stond er 'van alles' in de afgebrande loods. 'Van droogbloemen tot motoren en tractoren.' Het blussen van de brand ging de hele nacht door. 'We hebben ontzettend veel materieel en mensen ingezet.' De laatste brandhaarden werden woensdagochtend geblust, nadat het gebouw was gesloopt. 'De verdere afhandeling van de asbestsanering - schoonmaken en dat soort zaken - ligt bij de gemeente', laat Gort weten. De penetrante geur in de omgeving is niet schadelijk, maar kan volgens haar nog wel lang blijven hangen.

De brandweer meldt woensdagmiddag dat het neergedaalde materiaal in de woonwijk voornamelijk isolatiemateriaal is. Maar een woordvoerder zegt tegen Omroep West dat daar ook asbestdeeltjes tussen kunnen zitten. 'Door de regen is wel een groot gedeelte in de directe omgeving neergeslagen.'