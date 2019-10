Bouwplan Hotels van Oranje krijgt groen licht van Raad van State

Een extra verdieping op Hotel Oranje en de bouw van een appartementencomplex tussen het hotel en het Vuurtorenplein mogen door gaan. Dat is het oordeel van de Raad van State. Op één onderdeel zijn bezwaarmakers in het gelijk gesteld, maar dat heeft niet tot gevolg dat er een streep gaat door de vergunning.

Drie partijen hadden bezwaar gemaakt tegen de bouwplannen. Een waslijst aan bezwaren werd door de Raad van State als ongegrond beoordeeld. Dan gaat het om zaken als schaduwhinder, bouwhoogte, verlies van uitzicht, geluidshinder, luchtkwaliteit, inpassing van de nieuwbouw in de omgeving, verkeer, waardedaling huizen, bepaling NAP-peil, aantal parkeerplaatsen, grondwater, windhinder en percentage sociale woningbouw. Geluidsoverlast door de nieuwe in- en uitrit van de nieuwbouw is door de gemeente niet beoordeeld en dat had wel moeten gebeuren. De Raad van State heeft zelf extra onderzoek daarnaar laten doen en die uitkomsten meegenomen in haar uitspraak.

Ook de behoefte aan appartementen is beoordeeld en die is er volgens de Raad van State. De bezwaren zijn afgewezen op verschillende gronden, zo meldt mediapartner BO. Zo is er bijvoorbeeld geen recht op uitzicht. De bouwhoogte en inpassing zijn mede akkoord omdat er al hoge gebouwen en een bepaalde bebouwingsdichtheid in de directe omgeving is.

Stikstof

Of er daadwerkelijk gestart gaat worden met de bouw hangt nu af van een nieuw probleem: stikstof. De Raad van State heeft dat niet beoordeeld, maar bij een recente presentatie van het stikstof-probleem door de gemeente werd gemeld dat alle bouwplannen opnieuw op stikstof beoordeeld moeten worden.

