George Baker verplaatst jubileumconcert naar Scheveningen

Het jubileumconcert van George Baker is verplaatst van Ahoy' in Rotterdam naar het Scheveningse Kurhaus. De Waddinxveense zanger zou zijn 50-jarig jubileum in de showbizz vieren in de Maasstad, maar het concert is nog niet uitverkocht.

Als reden voor de verplaatsing wordt gegeven dat het concert 'beter tot zijn recht komt in een intiemere setting'. In het Kurhaus passen ongeveer 800 mensen, in Ahoy' 15.000. Het concert zou plaatsvinden op 27 december. In plaats daarvan komen er twee shows op 27 en 29 december. Mensen die al kaartjes hebben kunnen die ruilen en kunnen dan kiezen op welke dag ze willen gaan.

George Baker, echte naam Hans Bouwens, begon zijn carrière in 1967 als zanger van de band Soul Invention. Een jaar later werd de naam van de groep veranderd in George Baker Selection. Little green bag was in 1969 de eerst Top-40 hit. Dat nummer werd in 1999 gebruikt in de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino.

De grootste hit van de band was Paloma Blanca, in 1975. Net als Little green bag haalde het nummer de Amerikaanse Top-100, en ook dit werd gebruikt in een film: Vet Hard uit 2005. Baker heeft in totaal zo'n 25 miljoen platen verkocht.