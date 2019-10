Hagenaar verdacht van misbruik zes jonge jongens

Een 25-jarige man uit Den Haag wordt verdacht van ontucht met zes jonge jongens. De slachtoffertjes waren tussen de zes en tien jaar oud. De verdachte was de oppas van de jongens. In één gezin misbruikte hij drie broertjes.

De ontucht vond plaats tussen februari 2018 en februari 2019, in verschillende gezinnen. Hij zou de jongens hebben betast, en in één geval orale seks hebben gehad. De verdachte had daarnaast kinderporno in huis. De man was destijds als vrijwilliger verbonden aan de Galvanischool, waar de slachtoffertjes leerling waren, maar het misbruik is niet op de school gebeurd.

Woensdag was er een pro forma zitting tegen de verdachte. De man was daar niet bij. De officier van justitie liet weten dat het psychiatrisch onderzoek van de verdachte klaar is. De onderzoekers bevelen aan dat de Hagenaar tbs onder voorwaarden moet krijgen. Het OM zei verder dat de man nog een keer verhoord moet worden. Op 17 december is er nog een pro forma zitting. Waarschijnlijk eind januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld.