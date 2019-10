Tuinman André plant voor het laatst bollen in Keukenhof: 'Niet knijpen, wel aaien'

André Beijk doet wat hij al jaren doet: bollen in de grond stoppen. Toch is het dit jaar anders dan andere jaren. Na dit Keukenhofseizoen neemt hij in juni afscheid van het bloemenpark. 'Hoe is het mogelijk hè?', zegt André. 'Het voelt wel vreemd. Je weet dat het komt, je bent er al een paar mee bezig en opeens is het zover.'

Hij weet nog goed hoe hij 34 jaar geleden zijn eerste bollen plantte in Keukenhof. 'Ik ging narcissen planten en ze zeiden: begin maar. Maar ik wist helemaal niks natuurlijk. Ze zeiden: doe mij maar na. Het is goed gekomen.'

Voetsporen van vader

En nu staat zijn zoon Frans (29) voor dezelfde uitdagingen. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader. 'Het is wel grappig, want ik kwam hier werken en de helft van de tuinmannen kende ik al. En zij kenden mij als kleine jongen, dus dat is ook wel leuk', zegt Frans terwijl hij bollen in de grond stopt.

Zijn vader vindt het stiekem best leuk dat zijn zoon het stokje van hem over neemt. 'Ik zeg het niet tegen hem, maar ik ben best wel trots op hem. Ik vind het geweldig, dat hij het zomaar uit zijn losse pols lijkt te doen.'

'Met de punt omhoog'

Wat de juiste techniek is om bollen te planten? 'Met de punt omhoog en niet te diep', zegt Frans. En natuurlijk een flinke dosis liefde, vult zijn vader aan: 'Niet in de bollen knijpen, ze aaien en zeggen: jongens sterkte, we zien jullie van het voorjaar weer.'

Of Frans net zo goed wordt als zijn vader? Frans lacht. 'Beter zelfs. Dat moet niet heel moeilijk zijn.'

Het bollenmozaïek bij Keukenhof wordt geplant. | Foto: Omroep West

