Coalitie Den Haag gevallen: geen vertrouwen meer in Groep de Mos door corruptieonderzoek

De Haagse collegepartijen VVD, D66 en GroenLinks willen niet verder met Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ze hebben geen vertrouwen meer in Groep de Mos omdat twee wethouders en een raadslid van deze partij verdachten zijn in een corruptiezaak. Dat hebben VVD, D66 en GroenLinks bekendgemaakt.

Dinsdag viel de rijksrecherche op verzoek van het Openbaar Ministerie de woningen en werkkantoren van de twee wethouders, een Groep de Mos-raadslid en drie Haagse ondernemers binnen. Het OM verdenkt ze van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim.

Vanwege het onderzoek zijn de wethouders Richard de Mos (Economie, Sport, Buitenruimte en 1e loco burgemeester) en Rachid Guernaoui (Financiën, Integratie en Stadsdelen) tijdelijk teruggetreden. Dat deden ze op verzoek van het college. Ze zeggen zich niet in de verdenkingen te herkennen en de Groep de Mos-fractie spreekt van ‘karaktermoord op twee hardwerkende wethouders’.

'Den Haag moet boven alles kunnen vertrouwen op integer stadsbestuur'

De fracties van VVD, D66 en GroenLinks schrijven in een gezamenlijke verklaring dat ze 'vinden dat Den Haag boven alles moet kunnen vertrouwen op een integer stadsbestuur dat boven alle verdenkingen verheven is, en dat de belangen van alle Hagenaars dient. Het stadsbestuur heeft op het gebied van integriteit een voorbeeldrol, en die kunnen we in de huidige samenstelling van de coalitie niet waarmaken naar de stad.'

Verder schrijven de partijen dat 'de gesprekken die hierover vandaag met Hart voor Den Haag/Groep de Mos zijn gevoerd en het door hen uitgegeven persbericht hebben geleid tot het besluit om de huidige samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos in deze coalitie per direct te beëindigen'. Een dag eerder reageerde Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat het onderzoek er alle schijn van heeft dat er karaktermoord wordt gepleegd en zijn de twee 'hardwerkende wethouders door mensen van het Openbaar Ministerie onaangenaam verrast met verdenkingen waarin zij zich totaal niet herkennen'.

Integriteit

'Het nieuws van het onderzoek van de Rijksrecherche trof onze fractieleden en wethouders pijnlijk', schrijven VVD, D66 en GroenLinks. De drie Haagse coalitiefracties wijzen op de gesprekken tijdens de coalitieonderhandelingen, waarbij integriteit een belangrijk onderwerp was. Daarover schrijven de partijen: 'De samenwerking tussen onze vier partijen was gestart met formatiegesprekken waarbij integriteit en integer handelen zeer hoog op de agenda stonden. De uitkomst van deze gesprekken hebben we ook in het coalitieakkoord opgenomen: “Ook hebben we oog voor de kwetsbaarheid van het openbaar bestuur op dit punt: een succesvolle aanpak begint bij een weerbaar en integer eigen bestuur en organisatie”.

Wethouder Robert van Asten (D66) reageert in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf op Radio West: 'Het geeft een zweem van een integriteitsprobleem van deze coalitie weer, want alle beslissingen die het gemeentebestuur neemt, zijn besmet.' Van Asten sluit overigens niet uit dat een samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de toekomst mogelijk is. 'We hebben niet het vertrouwen opgezegd, maar we hebben de samenwerking opgezegd. Daarmee sluit je niets voor de toekomst uit. Het betekent nu dat we met andere partijen gaan praten om een coalitie te vormen', aldus de D66'er.

Extra raadsvergadering

VVD, D66 en GroenLinks kwamen tot dit besluit op de dag van een extra gemeenteraadsvergadering over de kwestie. 'Wij vinden het belangrijk dat er vanavond een debat plaatsvindt over de ontstane situatie en realiseren ons dat er daarna hard gewerkt moet worden aan een stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de Haagse gemeenteraad', aldus de drie coalitiepartijen.

De extra raadsvergadering is live te volgen via Omroep West; op omroepwest.nl, TV West en Radio West (89.3 FM).

LEES OOK: VIDEO: woning wethouders doorzocht vanwege corruptieonderzoek