Schade aan Malieveld 'lijkt mee te vallen' na boerenprotest

'De schade aan het Malieveld lijkt mee te vallen', vertelt een woordvoerder van Staatsbosbeheer opgelucht. In plaats van de afgesproken 75 tractoren stonden er dinsdagmiddag bij het boerenprotest ineens 2200 trekkers op het veld in de Haagse binnenstad. 'Er zijn wat trekkersporen die wel moeten herstellen, maar verder valt het gelukkig mee.'

Vooral het gras aan de bomenkant van het Malieveld heeft het dinsdag tijdens het boerenprotest zwaar te verduren gehad. 'Een van de tractoren is hier van het talud door het hek gereden, waarna honderden trekkers deze route hebben gevolgd', legt de woordvoerder uit. 'We hebben vanmiddag een rondje over het Malieveld gemaakt en op dit punt zie je wel duidelijke trekkersporen.'

Maar ook op andere plekken heeft het gras het zwaar gehad. 'De tractoren zijn veel zwaarder dan het gras gewend is. En dan hebben we er 2200 gehad in plaats van de afgesproken 75. Hier zullen we wel gaatjes in het gras moeten prikken om het meer lucht te geven', vertelt de woordvoerder over de herstelwerkzaamheden die verricht moeten worden.

Cirque du Soleil

Voor het Malieveld staat het volgende grote evenement alweer op het programma. Op 11 oktober gaat Cirque du Soleil van start. De opbouw van het circus gaat morgen beginnen. 'De piste komt op het asfalt te staan en de rest van het circus maakt gebruik van het half verharde deel van het Malieveld. Met promotor Mojo hebben we een rondje gelopen en hier zijn geen problemen. Ze kunnen gelukkig morgen zonder vertraging met de opbouw van de tent beginnen.'

LEES OOK: Duizenden boeren protesteren op het Malieveld