Kiki Bertens naar kwartfinale in Beijing

Kiki Bertens in actie. | Foto: Orange Pictures

Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het toernooi in Beijing. De Wateringse versloeg in de Chinese hoofdstad in drie sets de Sloveense Polona Hercog: 7-6, 2-6 en 6-3.

De als achtste geplaatste Bertens had het moeilijk tegen de nummer 51 van de wereld. Hercog nam in de eerste set tot twee keer toe een break voorsprong, maar de Wateringse wist deze beide keren goed te maken. Ook in de tiebreak kwam Bertens terug van een achterstand om deze uiteindelijk met 8-6 te winnen.

In de tweede set werd Bertens ook twee keer gebroken door haar Sloveense tegenstander, maar dit keer kon Bertens hier geen break tegenover zetten en ging de set met 6-2 overtuigend naar Hercog. In de beslissende set waren de rollen echter omgedraaid. Het was Bertens die de eerste break zette en bij 5-3 haar eerste matchpoint direct benutte.

Kwartfinale

In de kwartfinale van het sterk bezette toernooi in China treft Bertens vrijdag de winnares van het duel tussen de als derde geplaatste Elena Svitolina en de als vijftiende geplaatste Sofia Kenin. Deze partij wordt woensdagavond gespeeld.

Met het bereiken van de kwartfinale haalt Bertens weer belangrijke punten in de strijd om de laatste tickets voor de WTA Finals in Shenzhen. Dit prestigieuze toernooi is de afsluiting van het tennisjaar en alleen de beste acht tennissters van de wereld mogen hier aan mee doen. Op dit moment staat Bertens op de tiende plaats.

LEES OOK: Bertens in twee sets naar derde ronde in Beijing