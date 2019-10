Oppositiepartijen Den Haag over val coalitie: 'Logische en juiste beslissing'

Oppositiefracties in Den Haag zien de val van de coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks als 'de enige logische en juiste beslissing'. VVD, D66 en GroenLinks hebben geen vertrouwen meer in Groep de Mos omdat twee wethouders en een raadslid van deze partij verdachten zijn in een corruptiezaak.

Martijn Balster (PvdA) vindt het 'de enige juiste beslissing'. Ook Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) noemt het 'een onvermijdelijke beslissing'. Wijsmuller: 'Goed dat de knoop snel is doorgehakt. Nu verder schoon schip maken.' Robert Barker (Partij voor de Dieren): 'Het is logisch dat de coalitie nu valt en de Partij voor de Dieren wil dat snel een verkenner wordt aangesteld.'

Adeel Mahmood (NIDA): 'Coalitie is gevallen. Dit zat er al aan te komen, goed dat het besluit door de coalitiepartijen snel is genomen.' Zijn collega Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP): 'De enig logische en juiste beslissing, hoe dramatisch ook. Iedere Hagenaar moet kunnen rekenen op een integer en betrouwbaar stadsbestuur, zonder dat daar twijfels over zijn. Nu tijd voor reflectie en voor stappen richting een vernieuwd stabiel meerderheidscollege.'

PVV: 'Nieuwe verkiezingen'

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis reageert in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf: 'Ik vind dat de VVD echt de laatste is die een probleem mag maken van integriteit. Het is een verschrikkelijke politieke afrekening van het establishment van een Haagse politieke partij. De burgemeester zou nieuwe verkiezingen moeten voorstellen. Ik vind het niet kunnen dat een politieke partij op zo'n manier wordt kaltgestellt.' Wat Kruis voorstelt is overigens wettelijk uitgesloten. Maar de PVV'er wil toch een poging wagen: 'Daarom ga ik het ook aan de burgemeester vragen of het mogelijk is. Want als de meerderheid het wil, dan kan het in een democratie.'