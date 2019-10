Van corruptie verdachte wethouder Rachid Guernaoui: 'Dit is met geen pen te beschrijven'

'Wat mij de afgelopen twee dagen is overkomen, is met geen pen te beschrijven.' De Haagse wethouder die van corruptie wordt verdacht, Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos), reageert voor het eerst op zijn persoonlijke Facebookpagina op het onderzoek van de rijksrecherche.

Vanwege het onderzoek zijn de wethouders Richard de Mos (Economie, Sport, Buitenruimte en 1e loco burgemeester) en Rachid Guernaoui (Financiën, Integratie en Stadsdelen) dinsdag tijdelijk teruggetreden. Dat deden ze op verzoek van het college. Ze zeggen zich niet in de verdenkingen te herkennen en de Groep de Mos-fractie spreekt van ‘karaktermoord op twee hardwerkende wethouders’. Vanwege het onderzoek en de reactie van de partij, besloten coalitiepartners VVD, D66 en GroenLinks woensdag om de samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos op te zeggen. Daardoor is de coalitie in Den Haag gevallen.

'Sinds ik wethouder ben geworden, heb ik mij met hart en ziel ingezet voor Den Haag', reageert Guernaoui op zijn Facebookpagina. 'Ik heb plannen gemaakt en maatregelen genomen om Den Haag nog mooier te maken.'

'Ik ga verder door voor ons mooie Den Haag'

Guernaoui vertelt waar hij sinds zijn aantreden als wethouder mee bezig is geweest: 'Minder mensen in de bijstand, sluitende begroting, verkoop Eneco bijna klaar, integratienota (zou dinsdag in college worden behandeld), dienstverlening en participatienota en inkoopnota (waren klaar om deze maand naar de raad te gaan), plan verbetering bedrijfsvoering is in uitvoering. Ook ben ik aan de slag gegaan in het mooie Loosduinen met mijn maandelijkse spreekuren.'

De wethouder besluit zijn bericht met de belofte: 'Uiteraard ga ik verder door voor ons mooie Den Haag.'

Extra raadsvergadering

Zijn collega Richard de Mos, die ook wordt verdacht van corruptie, heeft noch op zijn Twitteraccount, noch op zijn Facebookpagina gereageerd op het nieuws.

De gemeenteraad van Den Haag vergadert vanavond over de ontstane situatie. De extra raadsvergadering begint vanavond om 19.30 uur en is live te volgen via Omroep West; op omroepwest.nl, TV West en Radio West (89.3 FM).