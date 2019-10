Gemeenteraad Den Haag zegt vertrouwen in wethouders De Mos en Guernaoui op

Dinsdag viel de rijksrecherche op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) de woningen en werkkantoren van de twee wethouders, een Groep de Mos-raadslid en drie Haagse ondernemers binnen. Het OM verdenkt ze van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De Mos en Guernaoui werden door burgemeester Pauline Krikke verzocht om hun functie tijdelijk neer te leggen. Dat verzoek hebben zij sinds dinsdagavond ingewilligd.

In een extra vergadering debatteerde de gemeenteraad over de corruptiezaak, het verlenen van de nachtvergunningen, de integriteitsregels, de val van de coalitie, en de toekomst van het stadsbestuur. GroenLinks diende samen met VVD en D66 een motie van wantrouwen in tegen de twee wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De motie werd door een meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. Alleen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, PVV en 50PLUS stemden tegen.

'Ik ben echt heel boos'

Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos trapte het extra raadsdebat af: 'Ik ben boos. Ik ben echt heel boos. Ik ben geschrokken van de berichtgeving over onze wethouders. Er waren huiszoekingen bij onze wethouders om zeven uur in de ochtend.' Dubbelaar zag nog altijd een toekomst voor zijn partij in de coalitie: 'Wij wilden graag verder met deze coalitie. Er loopt een onderzoek naar twee fantastische mensen en wij hebben vertrouwen in de uitkomst. Dit voelt als een politieke afrekening.'

Dubbelaar was ook geen voorstander van het raadsdebat: 'We kunnen geen debat voeren over iets dat er niet is.' Hij vindt dat andere partijen 'nu alvast op de stoel van de rechters gaan zitten'.

VVD, D66 en GroenLinks zeggen vertrouwen in wethouders op

De drie coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks stelden aan de gemeenteraad voor 'het vertrouwen in de wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos' op te zeggen. Daarmee zegden de collegepartijen formeel de samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos op. 'Integriteit is niet onderhandelbaar', benadrukte Kapteijns.

Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad, zoals Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD en 50PLUS, stelden voor om direct over de motie van wantrouwen te stemmen. Andere partijen, bijvoorbeeld Haagse Stadspartij, ChristenUnie-SGP, SP en NIDA, wilden nog graag eerst het verdere verloop van het debat afwachten. Daarom is besloten om pas aan het einde van het debat over de motie te stemmen.

PVV zegt vertrouwen in hele college op

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis ging nog een stap verder en zegde namens zijn partij het vertrouwen in het hele college op. Dat deed hij met een motie van wantrouwen tegen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Daarmee zegde de PVV dus ook het vertrouwen op in Hart voor Den Haag/Groep de Mos, terwijl de PVV het juist in het debat opnam voor die partij.

Kruis legde het als volgt uit: 'Hart voor Den Haag/Groep de Mos is sowieso al uit het college geknikkerd door de drie andere partijen. Ik zou niet weten waarom deze drie partijen zonder discussie een doorstart zouden moeten maken. Ik wil een schone lei en een brede verkenning.' Kruis liep al op de feiten vooruit: 'Ik weet niet wat ik erger vind, een college met twee corrupte wethouders of een college met de PvdA.' Alleen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, PVV en 50PLUS stemden voor de motie tegen het hele college.

Wethouder Revis (VVD): 'Bescheidenheid past'

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) reageerde namens het college op vragen van de gemeenteraad dat hen 'bescheidenheid past'. Hij ontraadde de motie van de PVV om het hele college te ontslaan. Revis gaf geen oordeel over de motie van GroenLinks, VVD en D66 om De Mos en Guernaoui te ontslaan en liet een besluit daarover aan de gemeenteraad over. Wel zei hij de motie van wantrouwen 'te begrijpen'. Hij antwoordde aan de gemeenteraad: 'Ik constateer dat de wethouders niet hun ontslag hebben ingediend. Sommige wethouders hadden dat wel gedaan als de politie op hun stoep stond.'

De motie van wantrouwen dwong de twee wethouders De Mos en Guernaoui om hun ontslag te laten indienen. Tot de motie van wantrouwen was aangenomen, waren de wethouders namelijk alleen teruggetreden en op non-actief gesteld. Dat betekende dat zij dan in die hoedanigheid nog terug konden keren als wethouder.

Haags stadsbestuur sprak 'regelmatig over integriteit'

Een belangrijk onderwerp van het debat is de integriteit van het stadsbestuur van Den Haag, nadat de twee wethouders worden verdacht van corruptie. De wethouders worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Het gaat in dit geval om de omstreden nachtvergunningen voor horecagelegenheden. De methodiek (wie het eerst komt, wie het eerst maalt) kwam verantwoordelijk wethouder De Mos op veel kritiek te staan. Bovendien was zalencentrum Opera er als de kippen bij om een nachtvergunning aan te vragen. En dat is volgens de oppositie op zijn minst opvallend, omdat de Opera een sponsor is van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Eerder lag de partij al onder vuur vanwege het niet openbaar maken van de partijdonaties.

Het Haagse college heeft er de afgelopen tijd van alles aan gedaan om de integriteit hoog in het vaandel te houden. Volgens wethouder Revis heeft het stadsbestuur 'regelmatig met elkaar gezeten over integriteit'. Zo werd er zelfs een heidag georganiseerd, met dilemma's en casussen. Er is volgens Revis ook over nachtvergunningen gesproken. De VVD'er zei dat hij zelf ook goed oplet als het gaat om integriteit: 'Ik ga al een tijd niet meer naar fundraising diners van mijn partij, want dat kan ik voor mijzelf niet meer verantwoorden.'

Omstreden vergunningen

De oppositie richtte zich tijdens het debat ook op Krikke. Zij heeft bij burgemeestersbesluit de omstreden vergunningen verleend. Zij zette namelijk haar handtekening onder het besluit. Burgemeester Krikke zei dat zij daarmee niet in haar eentje verantwoordelijk is, omdat de kaders van het horecabeleid door het gehele college werden vastgesteld.

CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster wees erop dat het Openbaar Ministerie ook een raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos verdenkt. 'Hoe moet de raad hiermee omgaan?', vroeg ze aan de burgemeester. Krikke: 'Daar is de Kieswet heel helder in: het is een raadslid toegestaan om met welke achtergrond dan ook, zitting te nemen in de raad.'

Integriteitsbeleid wordt geëvalueerd

De SP diende ook een motie in waarin het college van Den Haag werd verzocht om het integriteitsbeleid te evalueren en te actualiseren. Deze motie is door een meerderheid in de raad aangenomen.

De twee hoofdrolspelers in deze casus, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, waren niet aanwezig tijdens het debat.

LEES OOK: Coalitie Den Haag gevallen: geen vertrouwen meer in Groep de Mos