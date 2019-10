VVD Teylingen maakt zich zorgen over impact brand Lisse

De VVD in Teylingen heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de brand in buurgemeente Lisse van dinsdagavond. Bij de brand kwamen asbestdeeltjes vrij die ook op het grondgebied van de gemeente Teylingen terecht kwamen. De VVD maakt zich zorgen omdat volgens de partij dit soort branden steeds vaker voorkomen in de buitengebieden.

De brand woedde dinsdagavond in een vrijstaande loods aan de Akervoorderlaan in Lisse. Bij de brand kwamen asbestdeeltjes vrij. In eerste instantie wilden de hulpdiensten het getroffen gebied informeren met een brief, maar nadat woensdagochtend bleek dat de asbestdeeltjes verder verspreid waren dan gedacht werd gekozen voor het inzetten van een NL-Alert.

De VVD in Teylingen roemt het optreden van de hulpverleners en de gemeente na de brand. 'Hoewel we de brandweer, politie en andere betrokken hulpverleners een compliment kunnen maken over de manier waarop zij in actie zijn gekomen tijdens en na de brand, maakt de VVD zich wel zorgen over de impact op onze inwoners en ondernemers', zo staat er een brief aan de burgemeester en wethouders te lezen. Wel vraagt de partij zich af wat er is gedaan in de communicatie naar de inwoners die niet via digitale media bereikbaar zijn.

Zorgwekkend

Volgens Monique de la Rie, de indiener van de vragen, is het niet voor het eerst dat er brand is. 'De VVD heeft de indruk dat er met enige regelmaat relatief grote branden in ons buitengebied ontstaan. En dat dit steeds vaker voorkomt. Dat is op zichzelf al zorgwekkend. Maar als er asbest of andere schadelijke stoffen vrijkomen, is dat een risico voor de wijdere omgeving.' De partij wil weten of deze indruk klopt en of er inderdaad sprake is van een toename aan het aantal branden in het buitengebied.

De VVD wil van het college weten of er getroffen bedrijven in Voorhout zijn en wat er binnen de gemeente gebeurt aan asbestsanering. 'Een brand waar asbest vrijkomt is gevaarlijk voor de volksgezondheid en raakt vele inwoners van Teylingen', schrijft De la Rie. 'De verplichte sanering voor asbestdaken is niet door de Eerste Kamer gekomen, maar net zoals de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), zijn ook wij voorstander van asbestsanering in het belang van de volksgezondheid.