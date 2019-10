Arjen Dubbelaar boos over val Haagse coalitie: 'Ik sta voor mijn wethouders'

'Ik ben boos. Ik ben echt boos.' Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos windt er na afloop van het spoeddebat geen doekjes om. 'Dit is een politieke afrekening', zo zegt hij over het besluit van de coalitiepartijen om een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. 'Het is onbegrijpelijk dat andere partijen zo snel een conclusie trekken.'

De gemeenteraad in Den Haag debatteerde woensdagavond in een spoeddebat over de inval van de rijksrecherche bij de twee wethouders van Groep de Mos. De beide mannen worden volgens het OM verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Voor de coalitiepartijen VVD, GroenLinks en D'66 was het onderzoek reden het vertrouwen in hun coalitiegenoot op te zeggen en een motie van wantrouwen in te dienen tegen de twee wethouders. 'Ik ben het niet eens met wat hier zojuist heeft plaatsgevonden', gaf een boze Dubbelaar aan na het debat.

'Het klopt dat er onderzoek wordt gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat er iets niet deugt', vervolgt hij zijn verhaal. 'Ik sta voor mijn wethouders, voor mijn twee partijgenoten. Ik werk al jaren met ze samen en ze doen alles naar eer en geweten voor de stad. Ons verkiezingsprogramma is hierbij leidend. Daar doen wij het voor. We doen het voor de mensen in de stad, de ondernemers in de stad.'

Law and order

Volgens het OM is verlenen van vergunningen aan de Haagse horeca een van de dingen die onderzocht worden. Dubbelaar heeft alle vertrouwen in het onderzoek. 'Er zijn geen zaken gebeurd waar ik aan twijfel. Wij zijn een law and order partij. Wij houden ons aan de wet. Ik heb voor 200 procent vertrouwen in onze wethouders.'

Dubbelaar zegt er van overtuigd te zijn dat de twee wethouders worden vrijgesproken. 'Je gaat de grens over als je jezelf er aan verrijkt. Dan is er sprake van corruptie. Ik weet zeker dat dit hier niet gebeurd is. Daarom vind ik dit ook zo ernstig. Dit gaat niet bewezen worden en worden nu op een zijspoor gezet op een heel vervelende manier. Want er loopt een onderzoek en dat onderzoek is nog niet afgerond. Hoe gaan we dit ooit repareren?'

Politieke afrekening

In het debat werd er door Dubbelaar onder meer gesproken over klassenjustitie en karaktermoord. Politieke tegenstanders zeiden dat de fractievoorzitter om zich heen sloeg. 'Zo komt het op mij over', legt Dubbelaar uit. 'Ik ben politicus in deze stad en heb ook gevoelens. Ik heb dit een politieke afrekening genoemd. Dit lijkt er op dat het een afrekening is. Partijen gaan nu op de stoel van de rechter zitten. Er worden conclusies getrokken terwijl het onderzoek nog loopt. Dat klopt niet.'

Dubbelaar wijst hierbij vooral naar wethouder Boudewijn Revis van de VVD. 'Ik heb geprobeerd de heer Revis te vragen hoe het nu zit. Hij zegt integriteit belangrijk te vinden, zeker voor bestuurders in het college. Maar als je die integriteit zo belangrijk vindt, waarom vel je dan een oordeel over iemand binnen een dag. Waar is de integriteit dan die je zo belangrijk vindt.'

Bankrekening is leeg

Volgens Dubbelaar is de discussie nu rond De Mos en Guernaoui niet nieuw. 'Het is een discussie die ieder jaar opplopt. Wij zijn een lokale politieke partij. In tegenstelling tot de landelijke partijen krijgen wij geen subsidie om politiek te bedrijven. Wij zijn hierbij open en transparant en publiceren onze cijfers op onze site. We krijgen met pijn en moeite de centjes bij elkaar. Onze bankrekening is leeg.'

Ondanks de woede over het besluit van de coalitie ging bij Dubbelaar de knop snel weer om. 'Ik ben echt boos om wat er is gebeurd vandaag. Maar morgen gaan we weer aan werk. We hebben het belang te dienen van tienduizenden kiezers in de mooiste stad van het land. Want we zijn en blijven gewoon de grootste partij van Den Haag.'

