Burgemeester Krikke: 'We zullen handhaven, dat garandeer ik'

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gaat over het uit de hand gelopen Scheveningse vreugdevuur tijdens de afgelopen jaarwisseling. De badplaats kreeg te maken met een vonkenregen die van een tientallen meters hoge vuurstapel op het strand kwam, forse materiële schade opleverde en enkele lichtgewonden.

De gemeente trekt maximaal lering uit het rapport en zet alles op alles om vliegvuur en het rondvliegen van grotere stukken brandend hout in de toekomst te voorkomen. Dit schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad in een reactie op het OvV-rapport.

Blinde vlek

Volgens de burgemeester is het niet zo dat er uit angst voor ongeregeldheden niet is opgetreden. 'Wat je ziet is dat het jaar op jaar net goed gaat met de vuurstapels en ik denk dat we in Den Haag langzaamaan een blinde vlek ontwikkeld hebben. De OvV zegt nu: nu moet je echt maatregelen nemen. Wat we dit jaar op Scheveningen hebben meegemaakt, willen we nooit meer meemaken.'

Krikke zegt de volledige verantwoording op zich te nemen, maar denkt niet aan aftreden. 'Ik zie een zeer kritisch rapport en ik zie dat daar aanbevelingen instaan voor de toekomst. Ik denk dat het raadsdebat een kritisch debat zal zijn. Dat ga ik met open vizier tegemoet,' aldus Krikke. Verschillende oppositiepartijen hebben inmiddels gereageerd op het rapport. Daaruit blijkt dat de steun voor de burgemeester lijkt af te brokkelen.

'Jaarwisseling gaat er echt anders uitzien'

De gemeente neemt afscheid van de trend om de stapels in hoogte en volume jaarlijks te laten groeien, ook met het oog op de vermeende ‘wedstrijd’, en alle onverantwoordelijke praktijken en toevoegingen die daar aan hebben bijgedragen.

'Het is de ambitie van het college dat de nieuwe festiviteiten rondom de jaarwisseling er echt anders gaan uitzien met festiviteiten die zowel door de organisatoren van de vreugdevuren als door anderen georganiseerd kunnen worden. Daarbij zal de gemeente zelf een veel striktere scheiding aanbrengen in de eigen rollen en verantwoordelijkheden en tussen de betrokken portefeuillehouders en de onderliggende gemeentelijke diensten. Op deze wijze wordt aangesloten bij de reguliere werkwijze bij grote evenementen en organiseren we samen een feestelijke en veilige jaarwisseling', aldus het stadsbestuur.

Volledige reactie burgemeester Krikke

De volledige reactie van de Haagse burgemeester Pauline Krikke: 'Mensen die tijdens de laatste jaarwisseling op Scheveningen waren hebben angstige uren beleefd en dat mag nooit meer gebeuren. Ik trek mij dat aan en zal er in de toekomst alles aan doen dit te voorkomen. Als burgemeester word ik in dit rapport direct aangesproken en gewezen op de momenten waarop ik in de ogen van de OvV op basis van alle nu bekende informatie in de aanloop naar de jaarwisseling van 2018 -2019 een andere afweging had kunnen en moeten maken. Het rapport schetst ook een jarenlang patroon van niet voldoende geborgde afspraken, structurele schending van gestelde grenzen en een ontbreken van handhaving. Dat had niet mogen gebeuren.'

Krikke vervolgt: 'De OvV komt op basis hiervan met drie concrete aanbevelingen voor het inrichten en beheren van een heldere en handhaafbare vergunningensystematiek voor komende evenementen op en rond de viering van de jaarwisseling overal in Den Haag. Die aanbevelingen neemt het college volledig over. Hiermee is de tijd van werken met convenanten voorbij. Al dit jaar, bij de jaarwisseling van 2019-2020, wordt er gewerkt met een vergunningsprocedure. Hiermee willen wij waarborgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en er een laagdrempelige inspraakmogelijkheid ontstaat, zodat we in Den Haag veilig en feestelijk het nieuwe jaar kunnen beginnen.'

Bouwers Vreugdevuur Scheveningen kunnen niet reageren

De bouwers van het Vreugdevuur Scheveningen kunnen bij monde van een woordvoerder nog niet reageren. 'Het rapport is net naar buiten gebracht. Daar willen we eerst goed naar kijken. We gaan er niet van uit dat we donderdag kunnen reageren', aldus een woordvoerder van het Vreugdevuur Scheveningen. 'We moeten bekijken wat de gemeente wil en wat er kan. We willen zeker niet meer hebben wat er vorig jaar is gebeurd', aldus een zegsman.

Lees het volledige onderzoeksrapport op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Lees hier ons dossier over de vonkenregen