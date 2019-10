Verdeeldheid onder Scheveningers over doorgaan vreugdevuren na rapport

'De burgemeester moet opstappen', en 'de enige die de schuld kan krijgen is de wind.' De reacties op Scheveningen op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Vrijheid (OVV) zijn wisselend. Wat de bewoners wel met elkaar eens zijn: bij wilde vuren is de buurt nog verder van huis.

Voor Jan Lautenbach van het Wijkoverleg Scheveningen komt het rapport niet als een verrassing. 'Er staat niets nieuws in. Het is heel herkenbaar. Woorden die gebruikt worden als schijnveiligheid en niet handhaven, dat herken ik wel. Verbijsterend dat zoiets mogelijk is.'

Lautenbach neemt het de gemeente vooral kwalijk dat er nooit is ingegrepen, ondanks alle waarschuwingen. 'In 2014 hebben we al aangegeven dat deze locatie te dicht bij de huizen is. Maar toch mocht het doorgaan. Ook met de wind die landinwaarts stond heeft de gemeente het vuur gewoon aan laten steken, terwijl het de taak van de overheid is om te handhaven.'

'Kan niet goed gaan'

De steun voor de vreugdevuren is na de vonkenregen verdeeld op Scheveningen. De Scheveningse Mary Demener wil dat de vreugdevuren stoppen. 'Dit kan echt niet goed gaan', zegt ze. 'Ik geloof niet dat de vuren gehandhaafd kunnen worden en ik heb geen vertrouwen meer in de burgemeester.' Een andere inwoner, Matty Wentzel, wil niet zo ver gaan. 'De enige die de schuld kan krijgen is de wind. Bij een oostenwind was er niets aan de hand geweest.'

Wentzel heeft voor enkele honderden euro aan schade aan zijn tuin. 'Die schade is gelukkig vergoed. Maar door de vonkenregen heb ik ook schade aan mijn auto. Helaas had ik een WA-verzekering, waardoor deze schade van 2.500 euro nog niet vergoed is. Ik moet wachten tot half oktober, waarschijnlijk op de uitkomst van dit onderzoek. Na dit rapport neem ik aan dat de gemeente de schade gaat vergoeden.'

Verdeeldheid

Lautenbach vertelt dat hij binnen de wijk de verdeeldheid ook proeft. 'We hebben het niet nog expliciet besproken, omdat we in januari afgesproken hadden het rapport af te wachten, niet wetend dat dit negen maanden zou duren. Maar ik hoor dat er verschillend over wordt gedacht. Een gedeelte is heel enthousiast, maar er zijn ook mensen die het niks vinden en die groept neemt alleen maar toe.'

Er is op Scheveningen weinig vertrouwen in een goede afloop komend jaar. 'Ik kan me niet voorstellen dat het dit jaar wel goed gaat', zegt de Scheveningse Sonja Vandale. 'Ook niet met een vergunning. Want als niemand het gaat organiseren dan krijg je overal wilde vuren, en dan is het probleem nog groter.'

Verkeerde hoek

Ook Wentzel vreest voor wilde vuren. 'Ik hoop dat de vreugdevuren gewoon doorgaan, al maken ze de stapels zestig meter hoog. Als ze maar rekening houden met de wind. De afgelopen jaren was het altijd een groot feest. Dus doe het lekker weer op het strand. Doe je dat niet dan weet je zeker dat het fout gaat. Dan gaat het asfalt in de brand door alle wilde vuren. Staat je auto dan op de verkeerde hoek, dan brandt je hele auto af.'

Lautenbach hoopt vooral dat de gemeente vanaf nu strakker de regie in handen gaat nemen. 'De gemeente mag zich niet meer laten chanteren. Ze hebben dit nu lang genoeg geaccepteerd. Er moeten goede afspraken komen die strak gehandhaafd worden en als de overheid dat niet kan of durft, dan moeten moeten ze stoppen met de vuren.'

