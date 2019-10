Voorzitter OvV: 'Een geloofwaardige overheid moet bereid zijn om afspraken te handhaven'

Dijsselbloem is niet mild in zijn conclusies: 'Afspraken die in de loop der jaren tussen de gemeente en de bouwers van de vreugdevuren waren gemaakt waren deels verouderd, volgens de bouwers deels onbekend, soms aangevuld met losse afspraken tussen mensen, maar niet echt vastgelegd of bij elkaar gebracht, laat staan met een handtekening eronder. Dus dan bouw je jouw idee dat het veilig is op drijfzand. Dat noemen wij schijnveiligheid.'

Daarnaast heeft de gemeente de afspraken die er waren volgens Dijsselbloem niet gehandhaafd, wat de geloofwaardigheid van de gemeente geen goed heeft gedaan. 'Elke geloofwaardige overheid moet uiteindelijk bereid zijn om afspraken ook echt te handhaven. Anders sta je met lege handen.'

Beleid onvoldoende aangepast

Volgens Dijsselbloem heeft de gemeente te weinig gereageerd op de groei van de vreugdevuren. 'De stapels zijn enorm in omvang toegenomen, de hoeveelheid publiek die er op afkwam is steeds groter geworden, en dus ook de risico's. De gemeente heeft haar beleid daarop niet of onvoldoende aangepast.' Over wat dat tijdens de afgelopen jaarwisseling betekende is de voorzitter duidelijk: 'De veiligheid van de inwoners van Scheveningen was op 1 januari 's nachts absoluut in het geding.'

De conclusie van het rapport is dat het zo niet langer kan, vertelt ook Dijsselbloem. Een vergunning voor het evenement afgeven is echter niet genoeg. 'Je moet kijken of de partij aan wie je de vergunning verleent te vertrouwen is. Tijdens het proces ga je bewaken of de afspraken worden nageleefd. Elke vergunning en elk beleid staat of valt met de bereidheid van de overheid, in dit geval de burgemeester, om op te treden en zo nodig de vreugdevuren niet te laten ontsteken. Als je die bereidheid niet hebt, word je niet serieus genomen.'

Vrede bewaren

Dijsselbloem stelt dat er voldoende aanleiding was om het vuur dit jaar niet aan te steken. 'Maar zoals vaak in de geschiedenis van de vreugdevuren is ervoor gekozen de vrede te bewaren in plaats van de veiligheid te handhaven.'

