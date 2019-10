Steun voor Haagse burgemeester Krikke brokkelt af na onderzoeksrapport

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gaat over het uit de hand gelopen Scheveningse vreugdevuur tijdens de afgelopen jaarwisseling. De badplaats kreeg te maken met een vonkenregen die van een tientallen meters hoge vuurstapel op het strand kwam, forse materiële schade opleverde en enkele lichtgewonden.

Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos moet burgemeester Krikke aftreden. De grootste partij van Den Haag spreekt van een 'snoeihard rapport waaraan maar één conclusie kan worden verbonden: Krikke moet aftreden.' Dubbelaar: 'Nog voor het door Hart voor Den Haag gevraagde OvV-rapport schreeuwden alle oppositiepartijen om het hoofd van de burgemeester. Kijken of ze, nu er een glashelder rapport ligt, nog steeds deze mening zijn toegedaan of dat ze voor een plek in het college hun woorden inslikken.'

'Herbezinning kan niet worden uitgesteld'

De Haagse VVD noemt het 'goed' dat het college de ambitie heeft de vreugdevuren ook komend jaar te laten doorgaan. 'Het is mooi als dit lukt', zegt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. 'De afgelopen twintig jaar zijn de vreugdevuren verworden tot een mooie traditie. Mede dankzij de vreugdevuren hebben onrustige jaarwisselingen plaatsgemaakt voor een verbroederend feest. Tegelijk hebben we afgelopen Oud en Nieuw gezien dat er ook een risico is.'

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns is 'geschokt over de harde conclusies' van het OvV-rapport. 'Ik onderschrijf de conclusie van het OVV dat de veiligheid in de huidige vorm van de vreugdevuren totaal niet kan worden gegarandeerd. We kunnen de vreugdevuren alleen doorzetten als we een veilige situatie voor de Scheveningers en Duindorpers kunnen garanderen', aldus Kapteijns. 'Herbezinning kan niet worden uitgesteld. De Haagse gemeenteraad is nu aan zet.'

'Parallel corruptieaffaire en vreugdevuren'

Fractieleider Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) noemt het OvV-rapport helder. 'Er is een duidelijke parallel tussen de corruptieaffaire en de escalatie van de vreugdevuren. Ondanks de signalen die er waren, bleek de wens om de vrede te bewaren steeds de doorslag te geven', zegt Wijsmuller. Daarnaast stelt hij de vraag: 'De burgemeester komt nu met voorstel voor aangepaste vreugdevuren. Nog los van het feit dat er tijd ontbreekt voor grondige veiligheidsorganisatie en vergunningprocedure is de vraag: is deze burgemeester nog in staat om het gebrek aan gezag te herstellen?'

'Niemand heeft zich eindverantwoordelijk gemaakt voor de veiligheid rond de bouw en het aansteken van de Scheveningse vreugdevuren. Dat is onbestaanbaar', stelt de Haagse PvdA in een eerste reactie. 'De bewoners van Scheveningen en Duindorp moeten zich veilig weten en erop kunnen vertrouwen dat de politie, brandweer en zeker ook de burgemeester rond de bouw en het ontsteken van vreugdevuren instaan voor de veiligheid van bewoners. Die taak is verwaarloosd.'

'Zeer geschokt'

De Haagse PvdA-fractieleider Martijn Balster is 'zeer geschokt' over de conclusies van de onderzoeksraad. 'Het moge duidelijk zijn dat er onverantwoorde risico’s zijn genomen met het ontsteken van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. Terwijl de hoogte overschreden werd en de wind tot grote risico’s zou leiden, maakte niemand zich verantwoordelijk voor het besluit om het vuur al dan niet te ontsteken. Ik reken dat het stadsbestuur zwaar aan.'

Fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren spreekt van een 'snoeihard rapport'. Hij stelt: 'De gemeente Den Haag stapelde fout op fout.' Zo waren de vuurstapels zo'n 45,2 en 47 meter. 'Veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen en terwijl de bouw tot 35 meter was toegestaan. 'En de burgemeester greep niet in.'

'Fout op fout'

Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid gebruikt dezelfde beeldspraak: 'De gemeente Den Haag stapelde fout op fout.' Hij noemt het oordeel 'vernietigend.'

Ook raadslid Adeel Mahmood (NIDA) vindt het OvV-rapport 'vernietigend' over de rol van de gemeente en burgemeester Krikke. 'De handhaving schoot tekort en er werd weggekeken. De handelswijze van de burgemeester wekte het overschrijden van de grenzen in de hand. Had burgemeester Krikke nog wel de controle?', vraagt hij zich hardop af. 'Wegkijken terwijl de grenzen worden overschreden én verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in onze stad, gaan niet samen', oordeelt NIDA-politicus Mahmood.

'Convenant had geen enkele waarde'

Volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie-SGP 'maakt de Onderzoeksraad terecht de kachel aan met de Haagse gedoogcultuur'. Zijn partij is 'niet verrast' over de conclusies in het rapport. 'Wat we allemaal vermoedden en eigenlijk al wisten, blijkt waar te zijn: het convenant tussen gemeente en bouwers had geen enkele waarde. Bouwers kenden de regels niet en de gemeente handhaafde ze niet. Hoewel de burgemeester wist dat de maximale hoogte én het volume werden overschreden, deed zij niets. Ook de brandweer en de politie gaven geen advies tot optreden', concludeert Grinwis. 'Kortom, het bestuurlijk handelen heeft gefaald.'

Grinwis denkt dat de Haagse burgemeester Krikke volgende week donderdag een zwaar debat te wachten staat: 'De handelswijze van de burgemeester voor en na de jaarwisseling heeft vanzelfsprekend niet bijgedragen aan het vertrouwen in de burgemeester. Dat zal ze moeten herwinnen.'

'Alleen Krikke politiek verantwoordelijk'

De PVV zinspeelt op het vertrek van burgemeester Krikke: 'Er zijn verschillende partijen die steken hebben laten vallen waardoor het zo gruwelijk uit de hand is gelopen op oudejaarsnacht vorig jaar. Maar feit is dat er maar één iemand politiek verantwoordelijk is, en dat is burgemeester Krikke. Ik hoop dat zij volgende week haar verantwoordelijkheid neemt bij het debat en niet alleen naar anderen gaat wijzen.'

Ook de politieke fractie van Islam Democraten is kritisch op de burgemeester: 'Er is teveel onduidelijkheid bij grote evenementen en wat de risico's voor de burgers zijn.' De partij noemt de klimaatstaking, de boeringstaking en het vreugdevuur als voorbeeld. 'Dit laat zien dat de veiligheid van de burgers niet altijd de prioriteit geniet van de burgemeester.'

Lees het volledige onderzoeksrapport op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Lees hier ons dossier over de vonkenregen