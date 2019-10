Bouwers vreugdevuur Scheveningen houden kaken op elkaar: 'Eerst rapport bestuderen'

De bouwers van het beruchte vreugdevuur op Scheveningen willen niets zeggen na het rapport van de Veiligheidsraad van de Veiligheid. 'We willen het rapport eerst bestuderen en dan geven we pas een reactie.'

De woordvoerder, die niet met naam genoemd wil worden, kan ook nog niet zeggen welke gevolgen het rapport heeft voor het vreugdevuur van komend jaar. 'We moesten eerst het rapport afwachten, en nu moeten we bekijken wat de gemeente wil en wat kan. We willen zeker niet meer hebben wat er vorig jaar is gebeurd.'

Ook bij concurrent Duindorp blijft men donderdag liever op de vlakte. 'We balen er van dat we over een kam worden geschoren met onze Scheveningse collega's', zegt ook deze anonieme bouwer. 'Bij ons is er de afgelopen 20 jaar nooit wat gebeurd.'

