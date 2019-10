Manchester United hekelt kunstgras ADO-stadion: 'Slechtste veld in jaren'

Manchester United vervloekt het kunstgras in het Cars Jeans Stadion. In aanloop naar het Europa League-duel met AZ van donderdagavond is bij de Engelse topclub de afschuw groot over de keuze van de Alkmaarders voor het veld in Den Haag.

'Ik ben erg verrast dat ze op deze ondergrond spelen', foeterde de manager van Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. 'Het is een van de slechtste kunstgrasvelden die ik de laatste jaren heb gezien. Je moet op deze ondergrond een heel ander soort voetbal spelen', aldus Solskjaer tegen de NOS. 'Laten we hopen dat we na afloop geen excuses hoeven te zoeken en hier met drie punten staan', vult middenvelder Juan Mata hem aan.

Het kunstgras is in de eredivisie al jaren een punt van discussie. Een aantal clubs heeft onder druk daarvan besloten om weer over te stappen op echt gras, waaronder ADO Den Haag dat volgend jaar zomer het kunstgras uit het stadion verwijdert.

Europa League en eredivisie

AZ speelt tot de winterstop de thuiswedstrijden in het Cars Jeans Stadion omdat het eigen onderkomen door het ingestorte dak van de tribune onbespeelbaar is. Naast de wedstrijden in de eredivisie worden drie duels in de Europa League in Den Haag gespeeld; op 24 oktober tegen Astana, 28 november komt Partizan Belgrado op bezoek en donderdagavond speelt Manchester United tegen AZ.

Aan het begin van de donderdagmiddag stromen Het Plein en De Grote Markt in Den Haag langzaamaan vol met supporters van de Engelse club.

LEES OOK: 'Apart gevoel dat Manchester United naar je eigen stad komt'