'Rapport vonkenregen helpt gedupeerden om schade vergoed te krijgen'

Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) biedt getroffen burgers extra mogelijkheden om hun schade vergoed te krijgen. Dat zegt advocaat Olivier van Hardenbroek. 'Hoewel het rapport niet in gaat op de schuldvraag geeft het wel aan dat er veel fout is gegaan.'

Voor Van Hardenbroek was het al snel duidelijk dat slachtoffers recht hadden op schadevergoeding. 'Dat heb ik op 3 januari al gezegd, en dit rapport heeft dat alleen maar bevestigd.'

Volgens de advocaat kunnen mensen hun schade theoretisch op zowel de bouwers als de gemeente kunnen verhalen. 'De gemeente heeft weliswaar geen vergunningentraject doorlopen, maar heeft wel afspraken gemaakt met de bouwers. en die zijn geschonden. Daar zijn de bouwers op aan te spreken. Het is alleen lastig om te bewijzen wie er bij de bouwers zaten en wie wat gedaan heeft. Daarentegen is het aanspreken van de gemeente wel heel eenvoudig. Dus zowel praktisch als juridisch heeft dat mijn voorkeur.'

Gedupeerden

Uit het rapport van de OvV blijkt dat er voor 785.000 euro aan schadevergoedingen is ingediend. Gedupeerden vertelden donderdag dat tot nu toe een gedeelte van de schade is vergoed en dat de gemeente steeds aangegeven heeft tot half oktober te wachten met een beslissing over het restant van de schadevergoeding.

Wethouder Revis meldt in een brief aan de gemeenteraad dat het gaat om 243 schademeldingen. Bij de meeste daarvan gaat het om tuinmeubilair, (brom-)fietsen, kleding en auto's. De gemeente heeft volgens hem contact gehad met alle gedupeerden. Slachtoffers is geadviseerd de schade in eerste instantie te melden bij de eigen verzekeraar. 'Waar nodig hebben wij ondersteund in het contact met de verzekeraar', schrijft Revis. Wat er gebeurt als de eigen verzekeraar de schade niet of maar gedeeltelijk vergoedt, wordt in de brief niet uitgelegd.

LEES OOK: Onderzoeksraad: Den Haag liet bewust bouwers vreugdevuren gang gaan