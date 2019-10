Politie heeft nog geen idee waar Alphense Bo (16) is, Vermist Kind Alert ingezet

Waar is de vermiste Bo de Graaf uit Alphen aan den Rijn? Die vraag houdt de politie sinds dinsdagavond bezig. Inmiddels is er een Vermist Kind Alert uitgegeven voor het 16-jarige meisje. De politie onderzoekt ondertussen meerdere tips die zijn binnengekomen.

Bo de Graaf had dinsdag een schoolreisje. Waarheen wordt niet bekendgemaakt. De politie weet wel dat het meisje dinsdagavond nog op het station in Alphen aan den Rijn is gezien en daarna op station Utrecht Centraal. Vanaf daar loopt het spoor dood.

Voor de politie is er reden tot zorg. 'Want het gaat hier wel om een meisje van 16 dat al sinds dinsdag weg is', zegt een woordvoerder. 'We roepen dan ook iedereen op om naar haar uit te kijken en mensen met informatie vragen we om ons te bellen.'

Meer aandacht

Dat er nu een Vermist Kind Alert is uitgegeven, is volgens de politie een volgende stap in het onderzoek dat startte met een Burgernetactie. Zo’n Vermist Kind Alert wordt ongeveer twintig keer per jaar verstuurd, waar een deel van het Amber Alert-systeem voor wordt ingezet.

In vergelijking met een Amber Alert, wordt er bij een Vermist Kind Alert geen sms-bom verstuurd en wordt de vermissing alleen in bepaalde delen van het land verspreid. 'We vrezen niet direct voor levensgevaar, maar het is wel een zorgelijke vermissing', zegt de politie.

