Honderden kinderspeelplaatsen onderzocht op looddeeltjes in bodem

Omgevingsdienst Haaglanden is begonnen met een bodemonderzoek in honderden kinderspeelplaatsen in de regio. Onderzocht wordt of er schadelijke hoeveelheden looddeeltjes in de grond zitten. In totaal gaat het om 303 locaties in Wassenaar, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft en Pijnacker-Nootdorp.

In Rijswijk, bijvoorbeeld, gaat het om 17 speelplaatsen. De bodemonderzoeken moeten daar nog starten. De gemeente gaat eerst nog in gesprek met de locaties.

De hoeveelheid lood in de grond is de afgelopen decennia flink afgenomen. Dit komt onder meer door het gebruik van loodvrije benzine, het vervangen van loden waterleidingen en het gebruik van verf met minder lood. Toch zijn er nog wijken waar de bodem schadelijke looddeeltjes bevat.

Schadelijk voor kleine kinderen

De stof is vooral schadelijk voor kinderen tot 6 jaar. Het heeft invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Uit onderzoek blijkt dat dit bij jonge kinderen kan leiden tot een verlies van enkele IQ-punten. Dit risico ontstaat alleen als kinderen het lood echt binnenkrijgen, dus: door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Vandaar dat het onderzoek van de Omgevingsdienst Haaglanden zich richt op de plekken waar kinderen het meest te vinden zijn, openbare speeltuinen en speelplaatsen bij basisscholen. 'We hebben samen met de gemeentes alle speelplaatsen in kaart gebracht', vertelt een woordvoerder van de Omgevingsdienst.

'Op basis van die informatie hebben we gekeken waar eventueel contact met de bodem mogelijk zou zijn. Dat zijn de speelplekken waar nu aanvullend bodemonderzoek wordt gedaan', vult de woordvoerder aan. Op speelplekken waar geen direct contact mogelijk is met de bodem, bijvoorbeeld omdat deze volledig betegeld is, hoeft geen verder onderzoek te worden gedaan.

Handen wassen

De Omgevingsdienst Haaglanden voert het onderzoek uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Als blijkt dat er blootstellingsrisico is, dan worden maatregelen genomen om dat te voorkomen. Op alle 303 speelplaatsen zal een klein beetje grond meegenomen worden dat vervolgens in een laboratorium wordt geanalyseerd. De resultaten worden eind januari 2020 verwacht. Tot die tijd zijn er op de onderzochte speelplaatsen geen extra maatregelen nodig en kunnen kinderen daar blijven spelen. Mocht uit het onderzoek blijken dat er op een speelplaats een risico is dat kinderen blootgesteld worden aan looddeeltjes zullen provincie en gemeente kijken welke actie ondernomen moet worden.

Omgevingsdienst West-Holland deed eerder dit jaar hetzelfde onderzoek bij 31 speeltuinen in Noordwijk, Voorschoten, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Hillegom en Nieuwkoop. Hier kwam geen acuut risico voor de volksgezondheid uit. De GGD adviseert ouders om er op te letten dat hun kinderen geen aarde in hun mond stoppen en er voor te zorgen dat de kinderen na het buiten spelen hun handen wassen.