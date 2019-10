VIDEO: Zo maak je een mooi vreugdevuur volgens LuckyTV

DEN HAAG -

Het waren drukke dagen in politiek Den Haag. Er was de corruptiezaak in de gemeenteraad en natuurlijk het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vonkenregen in Scheveningen. Serieuze zaken allemaal. Gelukkig is er LuckyTV om een lach op ons gezicht te toveren met een hilarisch filmpje met instructies over hoe een vreugdevuur te maken. Dat moeten we delen.