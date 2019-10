Kiki Bertens naar halve finale Beijing

Kiki Bertens heeft zich vrijdagmorgen geplaatst voor de halve finale van het sterk bezette toernooi in Beijing. De Wateringse was in de Chinese hoofdstad in twee sets te sterk voor de Oekraïense Elena Svitolina. Bertens won met 7-6 en 6-2.

Bertens ging goed van start in het duel met de nummer drie van de plaatsingslijst. De Wateringse nummer acht van de wereld wist in de eerste set snel een break voorsprong te nemen, maar Svitolina knokte zich terug en dwong een tiebreak af. In die spannende beslissende game trok Bertens met 8-6 net aan het langste eind.

Bertens leek hierna het verzet van Svitolina te hebben gebroken, want in de tweede set was de als achtste geplaatste Nederlandse oppermachtig. Bertens plaatste twee snelle breaks voor een 5-1 voorsprong. Nadat Svitolina nog een keer haar service wist te houden serveerde Bertens de partij bij 5-2 vakkundig uit.

WTA Finals

In de halve finale komt Bertens zaterdag uit tegen Ashleigh Barty. De Australische nummer een van de wereld won eerder op de dag in drie sets van de als zevende geplaatste Petra Kvitova.

Met het oog op de race naar de WTA Finals is de zege van Bertens extra belangrijk. De beste acht tennissters mogen later deze maand meedoen aan het prestigieuze toernooi in Shenzhen. Bertens staat op dit moment tiende op de ranglijst over 2019, terwijl Svitolina op de achtste plaats staat. Bovendien loopt de Wateringse ook in op Kvitova, die nu nog op de zesde plaats staat.

