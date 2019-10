Quick Boys-supporters zinnen op revanche tegen Rijnsburg: 'De 7-1 doet nog steeds zeer'

Want voor het eerst sinds drie jaar staat de burenruzie tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys weer op de rol. Een kraker, een derby, een clash. Geef het beestje een naam. Eén ding is zeker: de wedstrijden tussen de twee voetbalclubs uit de gemeente Katwijk leveren vaak spektakel op. Het verleden heeft dat in ieder geval uitgewezen.

'Ik kan mij nog herinneren dat het vroeger altijd uit de hand liep met supporters. Maar die tijden zijn gelukkig voorbij', duikt Gert Pluimgraaff het verre verleden in. De huidig technische man van Quick Boys heeft het over de jaren tachtig van de vorige eeuw. 'Dat was destijds de echte derby tussen Rijnsburg en Quick Boys. Ik was toen nog een kleine jongen.'

'Je kan wel door de grond zakken'

Terug naar het heden. Al moeten we voor het laatste duel tussen Rijnsburgse Boys – Quick Boys wel terug naar het seizoen 2016/2017. Die wedstrijd staat bij iedereen die of Rijnsburg, of Quick Boys een warm hart toedraagt, nog vers in het geheugen. Maar deze wedstrijd willen ze bij Quick Boys het liefst zo snel mogelijk vergeten. De blauwwitte supporters zagen hun cluppie met 7-1 ten onder gaan.

'Tuurlijk doet dat nog pijn', vertelt Anne Pluimgraaff, diehard supporter van Quick Boys. Hij kijkt met weemoed terug op dat duel. 'Je kan wel door de grond zakken als je na zo’n nederlaag het sportpark af loopt. Al die Rijnsburgers zwaaien je dan uit en zeggen: hahaha, het was niet veel hè? Ja, je weet hoe dat gaat.'

'Doet de 7-1 nog zeer? Hier zijn de Uien weer'

Een paar maanden na die miserabele wedstrijd van Quick Boys, hadden de supporters van Rijnsburg een ludieke actie in huis. Tijdens Quick Boys - Rijnsburg liet de harde kern een vliegtuigje boven het sportpark van Quick Boys vliegen met daarbij een 'flag' met de tekst: 'Doet de 7-1 nog zeer? Hier zijn de Uien weer!'

Het bewuste vliegtuigje tijdens Quick Boys - Rijnsburgse Boys. | Foto: Orange Pictures

'Dat was een actie waar ik wel om kon lachen', zegt Anne. Hij werkt op de bloemenveiling in Honselersdijk en is niet de enige Quick Boys-fan die daar rondloopt. Hij werkt in het gezelschap van wat Rijnsburg-supporters. In aanloop naar de wedstrijd wordt er op de werkvloer een hoop gedold tussen de 'aartsrivalen'.

'Iedere dag hebben we het erover'

'Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Je zit elkaar een beetje te stangen', lacht Anne. Jaap de Winter, die een Rijnsburgse Boys-shirt aan zijn bureaustoel heeft hangen en dus niet onder stoelen of banken steekt welke club hij liefheeft, voegt eraan toe. 'Iedere dag hebben we het erover. Er heerst een leuke spanning.'

Quick Boys speelt sinds dit seizoen in de tweede divisie, terwijl Rijnsburgse Boys al wat langer op dit hoogste amateurvoetbalniveau acteert. Anne durft het bijna niet uit te spreken, maar doet het toch: 'Die Rijnsburgers denken dat zij gaan winnen en wij weten misschien wel een heel klein beetje dat Rijnsburg beter is. Ik ben er wel een beetje bang voor.'

'Positief blijven'

Toch voorspelt hij een 0-6 overwinning voor Quick Boys. 'Ja, toch. Een beetje positief moeten we blijven.' Danny van der Vijver, oud-speler van Rijnsburgse Boys en die ook op de veiling werkt, gaat voor een magere 1-0 voor Rijnsburg. 'In mijn carrière hebben we volgens mij vaker gewonnen dan Quick Boys.'

Omroep West zocht Anne, Gert, Danny en Jaap op op de bloemenveiling. Bekijk hieronder een reportage met hen. Rijnsburgse Boys – Quick Boys is zaterdagmiddag live te volgen via Zuid-Holland Sport op Radio West.