Goudse shishalounge tijdelijk dicht na drugsvondst en illegaal gokken

De gemeente Gouda heeft vandaag shishalounge Temptation Lounge aan de Lange Groenendaal in Gouda tijdelijk gesloten. In de shishalounge werden eerder dit jaar een cash center en een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. De gemeente Gouda wil de zaak negen maanden te sluiten, maar hierover loopt nog een bezwaarprocedure. Tot hierin uitspraak is gedaan, moet Temptation Lounge de deuren dicht houden.

De politie deed eerder dit jaar een inval bij de lounge. Hier trof het een cash center aan. Daarmee wordt volgens de Kansspelautoriteit illegaal gokken mee gefaciliteerd. Ook vervulde Temptation Lounge volgens de gemeente Gouda een rol in de drugshandel.

Er waren volgens de gemeente al eerder meldingen binnen gekomen over geluidsoverlast, drugsgebruik- en handel en geweldsincidenten rond de Temptation Lounge. Eerdere waarschuwingen hebben volgens de gemeente niet geleid tot verbeteringen, waarna deze over is gegaan tot een langdurige sluiting van de horecazaak.

Relaas

Een woordvoerder van Temptation Lounge laat weten zich niet te herkennen in het 'relaas van de burgemeester waarin is aangegeven dat er veel mensen in- en uitlopen, er dure auto’s voor de deur staan en geluidsoverlast wordt veroorzaakt. De zaak wordt – zeker in de weekenden – druk bezocht en – juist om overlast te beperken - worden er niet te veel mensen toegelaten om buiten te zitten op het (kleine) terras die de lounge rijk is.'

