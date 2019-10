Haagse Korsakov-patiënten leven op dankzij kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapeute Renate Volkert werkt al 18 jaar met mensen met het syndroom van Korsakov. Korsakov treedt voornamelijk op bij alcoholverslaafden. Ze is apetrots dat hun werk nu op de kunstbeurs hangt: 'Deze mensen raken mij. Ze zijn niet zomaar begonnen met drinken. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Het is mijn uitdaging om ieder voor zich te laten ontplooien en dat ze zich kunnen ontwikkelen. Dat vind ik elke keer weer een uitdaging. En dan vind ik het een eer om ze te mogen helpen.’

Carola Neeskens | Foto: Omroep West

Carola Neeskens is een van de bewoners. Door een echtscheiding kwam zij in een diep gat te vallen. De combinatie van overmatig alcoholgebruik en te weinig eten, met name te weinig vitamine B1 werd haar bijna fataal. Maar gelukkig gaat het nu goed met haar: 'Ik woog 42 kilo en ben binnen gekomen in een rolstoel. Die hadden we gekocht omdat we dachten dat ik er nooit meer uit zou komen. Toen een rollator. En nu helemaal niets meer.'

Herstel

Ze kan weer gewoon lopen. Maar door het syndroom van Korsakov is haar kortetermijngeheugen wel aangetast. Genezing is niet mogelijk, maar kunstzinnige therapie helpt wel bij het herstel: 'Ik vind het heerlijk om te schilderen. Dat zou ik de hele dag wel kunnen doen. Ik ben geen mens om niets te doen. Ik heb ook hele mooie kleurboeken. Ik moet iets te doen hebben. Ik ben niet het type om niks te doen.'

Behind the eyes | Bron: Art To Remember

Behind the eyes | Bron: Art To Remember

Volkert is overtuigd van het nut van kunstzinnige therapie: 'Ze hebben het gevoel dat ze er toe dan, dat ze onderdeel zijn van de maatschappij. Dat ze iets moois kunnen maken. Dat het geëxposeerd wordt op Art The Hague. En dat het een reden is om elke dag weer op te staan.'

Zelfspot en persoonlijke ontboezemingen

Tijdens Art The Hague heeft Volkert een symposium georganiseerd over het positieve effect van kunst op de ontwikkeling en welzijn van mensen met het syndroom van Korsakov. Met succes want haar verhaal is opgepikt door de zorgorganisatie Topcare. Deze wil wetenschappelijk onderzoek doen naar de werking van kleur.

De kleurrijke stad | Bron: Art To Remember

Want kleurrijk zijn de kunstwerken met de naam De Kleurrijke Stad, die nu hangen op de kunstbeurs. In de kunstwerken zijn persoonlijke anekdotes verwerkt van de makers. Soms met zelfspot, zoals bijvoorbeeld een slijterij. Of soms met een persoonlijke ontboezeming: 'Peter loves Ruth'. Wie nog geïnteresseerd is in de kunstwerken, moet worden teleurgesteld, want ze zijn voor 3.000 euro al verkocht.