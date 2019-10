Politierechter: 'Van uitgaansgeweld wordt niemand blij'

'Ik kan het u niet zeggen, want ik weet het gewoon niet meer.’ Arnold, een 39-jarige man uit Antwerpen, zou op zaterdag 21 september van dit jaar een bezoeker van café Gobers in Den Haag met een baksteen op zijn hoofd hebben geslagen. Maar waarom, kan hij de politierechter niet vertellen. Arnold had een black out.

Het is al diep in de nacht als de beveiliger van het Haagse café opeens een man met een baksteen op zich af ziet rennen. De beveiliger weet de man, naar later blijkt Arnold, en zijn steen te ontwijken, maar een bezoeker achter hem krijgt de volle laag. 'En flink ook', vindt de officier van justitie. Via verschillende schermen in de zittingszaal toont ze een foto van het slachtoffer. Daarop is te zien hoe bijna het hele voorhoofd van de man wordt ontsierd door een schuine snee. 'Dit is een poging tot een zware mishandeling', zegt de officier.

Het slachtoffer is niet aanwezig, maar heeft al eerder bij de politie een verklaring afgelegd. De rechter leest zijn verklaring voor. 'Ik zag die man opeens op de beveiliger afrennen. Dus ik dook naar voren en samen met de beveiliger konden we de man tackelen en onder controle krijgen. Pas toen ik de bloeddruppels op de grond zag vallen, realiseerde ik me dat hij me had geraakt.’

'Red Bull geeft je vleugels'

Lichtelijk voorover gebogen luistert Arnold naar de rechter. 'Ik hoor het u zeggen, maar ik weet niets meer', benadrukt hij nogmaals. Met een goed hoorbaar Belgisch accent gaat hij verder. 'Toen de politie voor me stond, was ik echt in shock. Ik heb dagen niet geslapen. Steeds dacht ik: wat heb ik gedaan?' De reden van zijn black-out ligt waarschijnlijk in zijn drankinname. Arnold had meerdere glazen wodka gemixt met het energiedrankje Red Bull gedronken. 'Nou, Red Bull geeft je vleugels, maar dit keer op compleet de verkeerde manier', zegt de rechter, refererend naar de reclame van dit energiedrankje.

De advocaat van Arnold vindt het helemaal nog niet zo klip en klaar. Want ja, op camerabeelden zie je dat zijn cliënt een zwart voorwerp vast heeft, maar is het ook een baksteen? En hoe kan het dat het slachtoffer niet meteen doorheeft dat hij met een baksteen is geraakt? Maar de rechter verwerpt deze argumenten en vindt dat er bewijs genoeg op tafel ligt. De rechter: 'U moet drie maanden de gevangenis in.' Ze legt uit dat ze daarbij heeft laten meewegen dat Arnold een blanco strafblad heeft. 'Maar', stelt ze verder, 'aan de andere kant neem ik mee dat veel mensen het hebben gezien en dus getuigen waren van het geweld. En van uitgaansgeweld wordt niemand blij.'

‘Ik wil graag naar mijn vrouw en kinderen’

Naast de gevangenisstraf moet Arnold ook 500 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Zonder enige twijfel, zegt de Belg dat te doen. Verder oogt hij terneergeslagen. 'Ik zou graag weer bij mijn vrouw en kinderen zijn en aan het werk gaan.' Dan draait hij zich om naar aan paar familieleden en vrienden in de zaal, geeft ze een knikje en loopt vervolgens mee met de parketpolitie.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

