'Als Cirque du Soleil op Malieveld succes is, wordt Den Haag vaste speelstad'

Op het achterste gedeelte van het Malieveld wordt al een aantal dagen gewerkt. Het karakteristieke gras heeft plaatst gemaakt voor een dikke laag zand en granuliet. Op de plek waar de tent verrijst, is asfalt gestort. 'Dat maken we na afloop van de voorstelling weer allemaal zo als het was', stelt manager van Totem Franck Hanselman.

'We staan weinig in het centrum van een stad. Er zijn niet veel steden die de benodigde vierkante meters beschikbaar hebben. Juist die combinatie van centraal staan en een station in de buurt maakt Den Haag geschikt als speelstad', legt Hanselman uit.

'We zijn al sinds 2017 bezig om naar Den Haag te komen, die vergunning voor een evenement en afspraken met de gemeente en Staatsbosbeheer zijn een lang traject', verklaart de manager. In 2018 verkondigt wethouder Richard de Mos trots dat Den Haag is uitgekozen als speelstad. Eigenlijk zou de wethouder vrijdag ook bij het opzetten van de tent aanwezig zijn, maar omdat het vertrouwen in hem is opgezegd, is hij er niet bij.

Artiesten repeteren

De komende dagen wordt er non-stop gewerkt. De tent wordt verder gebouwd, het decor wordt klaargemaakt en de artiesten repeteren voor de première op 13 oktober.

Cirque du Soleil begon in 1984 met twintig straatartiesten en staat bekend om zijn vernieuwende circuskunst. De organisatie is opgericht in het Canadese Montreal en trok inmiddels meer dan 180 miljoen bezoekers in 450 steden in zestig landen. Er werken nu ruim 4.000 mensen, afkomstig uit bijna 50 landen.

De tent van Cirque du Soleil | Foto: Omroep West

Totem in getallen

Totem heeft momenteel 120 werknemers uit 28 verschillende landen (waaronder 48 artiesten)

Er zijn meer dan 50 officiële begeleidende leden die ook reizen (mannen, vrouwen, vriendjes, vriendinnen, kinderen)

In elke stad heeft Totem ongeveer 150 ‘cirquadors’ (lokaal personeel) in dienst bij de klantenservice

Totem heeft een keuken ter plaatse, waar tussen de 250 - 300 maaltijden per dag worden bereid