Fons Groenendijk in aanloop naar ADO - Ajax: 'Kijken waar we ze pijn kunnen doen'

ADO Den Haag beleeft op sportief gebied zware weken. Na acht speelrondes is de ploeg van trainer Fons Groenendijk afgegleden naar de zestiende plaats in de eredivisie. Na het 3-0 verlies tegen FC Emmen komt zondag Ajax op bezoek in Den Haag.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Natuurlijk is Ajax de favoriet om van ADO te winnen, maar ik vind dat je altijd in staat moet zijn om er een strijd van te maken en te kijken wat er eventueel mogelijk is. Je bent altijd op zoek naar pijnpunten. Je overlegt met je staf over waar iets te halen valt. Zij kunnen een mindere dag hebben na zo’n week met een wedstrijd in de Champions League. Of dat ze moeite hebben met het veld of wat spelers rust geven.'

'Vorige week stond het bij Ajax - FC Groningen na 75 minuten nog 0-0 en door een cruciale beslissing wordt het uiteindelijk 2-0. Het is een geweldige ploeg, daar geniet ik ook van, maar je moet altijd kijken of je zelf iets kunt doen.'

'Dit ADO staat nog in de steigers. We staan nog lang niet waar we willen zijn. En het helpt niet dat je dan in deze maand Feyenoord, AZ en Ajax treft. Een heel goed ADO wint al niet zomaar van deze ploegen, laat staan een ADO dat nog zoekende is. En dat zijn we op een aantal punten nog.’

Vermoedelijke opstelling:

Doelman Luuk Koopmans start voor de derde week op rij in de basis. Robert Zwinkels is nog steeds niet helemaal fit. Pawel Cibicki verkast naar de bank. Zijn positie linksvoorin wordt vermoedelijk overgenomen door John Goossens.

Uitgelicht:

De laatste overwinning van ADO in eigen huis was in het seizoen 2010/2011. Door goals van Frantisek Kubik, Lex Immers en Timothy Derijck won de Haagse ploeg, destijds getraind door John van den Brom, met 3-2.

Volg ADO Den Haag - Ajax:

De wedstrijd ADO Den Haag - Ajax is zondagmiddag live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 12.10 uur doen verslaggevers Jim van der Deijl en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.