Oud-wethouder Tom de Bruijn moet nieuwe coalitie Den Haag smeden

De Bruijn gaat maandag 7 oktober aan de slag. Hij was ook formateur voor het vorig college van burgemeester en wethouders.

De opdracht die De Bruijn meekrijgt, is om na te gaan wat de beste basis is voor een stabiel stadsbestuur, dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad, aldus een verklaring van de VVD. 'Continuïteit van bestuur is daarbij een belangrijke voorwaarde.'

'Iemand die de stad goed kent'

VVD-leider Revis zegt in een toelichting dat hij bij De Bruijn terechtkwam omdat hij iemand zocht die de stad goed kent, weet hoe Den Haag er financieel voor staat en kan rekenen op een brede steun. ‘Ik ben heel blij dat hij het wil doen en bereid is op zo’n korte termijn zijn agenda leeg te maken’, aldus Revis.

In principe is het zo dat bij de vorming van een coalitie de grootste partij het voortouw neemt. Dat is nog steeds Groep de Mos. Maar, zegt Revis: ‘Ik voelde nu de verantwoordelijkheid het initiatief te nemen. We moeten tempo maken en Den Haag verdient een goed stadsbestuur.’ Daarom belde hij vandaag vrijwel alle fractievoorzitters – twee partijen met één zetel waren niet bereikbaar – en die gaven hem steun voor dit initiatief.

Revis heeft aan ‘verkenner’ De Bruijn gevraagd om tempo te maken. Daarom gaat de oud-wethouder maandag, dinsdag en woensdag gesprekken voeren en brengt hij al volgende week vrijdag verslag uit. Voor die gesprekken worden alle partijen in de raad – dus ook Groep de Mos – uitgenodigd. Revis heeft De Bruijn daarbij gevraagd ‘een open houding’ aan te nemen met als doel te komen tot een college ‘met een brede meerderheid’.