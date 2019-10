Leeuwen Huilen Niet, een portret van Tim Akkerman op TV West

Maar wat oorspronkelijk bedoeld is als een uitgebreid interview, mondt uiteindelijk uit in een korte documentaire die zondag op TV West is te zien. Want behalve opnames in zijn eigen studio, zijn we ook welkom tijdens de repetities en het concert in Podium Hoge Woerd in De Meern, waar hij voor een uitverkochte zaal behalve nummers van Bruce Springsteen ook enkele nummers van Lions Don’t Cry speelt.

De titel van zijn laatste album is welbewust gekozen. Het verwijst niet alleen naar zijn eigen sterrenbeeld Leeuw, maar verwijst ook naar zijn echtscheiding. In eerdere interviews geeft hij namelijk aan dat hij zoveel heeft gehuild, dat hij door zijn tranen heen is. Tenminste, dat dacht hij.

Altijd positief

Maar niet dus. Want tijdens de laatste aflevering van Beste Zangers moet hij er toch weer aan geloven, verklapt hij alvast: 'Tijdens het laatste liedje. Floor (Jansen, van de band Nightwish) zingt een liedje dat voor mij enorm veel waarde heeft, dat ik heb geschreven voor mijn broer. Die is rolstoel gebonden. En hij is voor mij altijd een winnaar, omdat hij altijd gewoon door blijft gaan, ondanks zijn handicap. Hij blijft altijd positief. En als Floor dat zo mooi weet te vertolken, dan komt dat wel binnen.'

Vanwege zijn geprolongeerde tournee met de muziek van Bruce Springsteen, ontkomen we er niet aan om het met Tim over zijn muzikale held te hebben. 'Hij heeft mij echt wel overtuigd in 2001. Toen ik hem voor het eerst live zag. In Ahoy. Met de E Street Band. Drie-en-een-half uur lang alleen maar knallen. Wauw! Wat gebeurt hier?'

En vanzelfsprekend komt het nieuwe album Lions Don’t Cry ook aan bod. Hij schreef de muziek naar aanleiding van zijn echtscheiding. Eigenlijk vooral om het van zich af te schrijven. Maar de muzikanten van zijn band The Ivy League moesten hem overtuigen het ook op plaat te zetten: 'Ik vond het te makkelijk. Klinkt heel stom, want ik vond het hartstikke moeilijk. Maar ik vond het te makkelijk. Hoeveel artiesten hebben wel niet een gebroken hart en schrijven daar liedjes over?'

De volledige Westdoc Leeuwen Huilen Niet, een portret van Tim Akkerman is zondag 6 oktober vanaf 12:40 uur te zien op TV West en wordt elk uur herhaald.